Från ingenstans tog Charlie Forslund hockeyettan med storm 2023/24.

Nu meddelar Mora att man vunnit dragkampen om det 17-årige forwardslöftet.

– Vi gillar Charlies spel och utvecklingspotential, säger sportchefen Andreas Hägglund på lagets sajt.

Inför den gångna säsongen var det säkerligen inte många som hört talas om Falu IF:s Charlie Forslund. Forwarden, född 2006 inledde säsongen i klubbens J18, men tog sedan steg efter steg. Till slut blev han en av de poängbästa U18-spelarna i Hockeyettans historia och jagades av flera större klubbar.

– Vi har såklart fortlöpande kontakt med både scouter i Sverige och våra NHL-kontakter ”över pölen”. Det jag kan säga är att de har fått upp ögonen för det han gjort under denna säsong. Han är ju född 06 så det kommer finnas fler än en möjlighet för honom att bli upp-plockad "over there", sade 17-åringens agent Jonas Thomsson till hockeysverige.se i början av mars.

Nu står det klart att Mora IK vinner kampen om doldisen. Detta meddelar man på sin hemsida.

– Det är en storväxt forward som tycker om att vara i det fysiska spelet och att ta pucken till mål. Vi gillar Charlies spel och utvecklingspotential. Han har haft en otrolig utveckling under förra säsongen med Falun. En spelare som under åren växt ut till en stor talang och vi har lagt en plan över två säsonger på hur han ska ta ytterligare kliv med oss. Fantastiskt roligt att Charlie valt att spela i Mora IK, säger sportchefen Andreas Hägglund i pressmeddelandet.

Kan få chansen i A-laget

Kontraktet är skrivet till 2026 och planen är att löftet till en början ska ta plats i J20-laget, men Mora förvarnar redan nu om att en debut i A-laget troligen sker under kommande säsong.

– Det man har hört om föreningen och utvecklingsmiljön så var det ett ganska enkelt val att välja Mora tycker jag. Det är här jag vill utvecklas och fortsätta min karriär. Jag har höga förväntningar. Det ska bli kul att flytta hemifrån och få uppleva en helt ny miljö, säger Charlie Forslund själv.

