ANNONS

När det gällde som mest hittade flera av Sveriges spelare rätt i U18-VM.

Finland är utslagna ur sin hemmaturnering och de blågula ska spela semifinal.

– Det går inte att prata om annat än att den stora hjälten heter Love Härenstam, säger SVT:s kommentator Peter Jonsson efter 2–1-matchen.

Förlust mot Kanada, Seger mot Kazakstan, förlust mot Tjeckien och seger mot Schweiz. Det var Småkronornas facit från gruppspelet i U18-VM. Ett facit som gjorde att man slutade trea i gruppen och ställdes mot ett tuffare motstånd i torsdagens kvartsfinal. Ändå är man nu klara för en ny semifinal i mästerskapet.

Hemmanationen, Finland pressade svenskarna under stora delar av kvarten, men kunde inte få in mer än ett mål bakom Love Härenstam (Luleå). Därmed är man utslagna på hemmaplan - med 2–1 på tavlan.

Avgörande mål av Berglund

Trots att Finland hade övertaget på sin egna hemmaplan i Espoo var det Sverige som inledde starkast. Under ett par mardrömsminuter försvann en av de finska spelarna ut i omklädningsrummet innan Alfons Freij (Växjö) satte 1–0.

I den andra perioden tripplades sedan antalet fullträffar. Heikki Ruohonen kvitterade efter nio spelade minuter, men fick sedan se pucken hitta in i det egna nätet innan hemmanationen hann vända mötet. Den gången var det Jack Berglund (Färjestad) som skickade in en chanspuck hela vägen in bakom målvakten, Petteri Rimpinen. 2–1-målet kom med dryga tre minuter kvar av andra och höll sig in till sista 20

– Jag tycker vi startar bra och får många långa anfall på dem. De får lite momentum, men gött att vi får in sista här. Jag bara kastar mot kasse och så gick den in, säger Jack Berglund till SVT.

Härenstam storspelade

I den tredje perioden var Småkronorna sedan illa ute flera gånger om. Finlands stjärnor tryckte på och skapade chans efter chans, men mellan dem och nätet stod Love Härenstam (Luleå) fortsatt emot.

Under egentligen hela avslutningen av matchen var detta verkligheten. Trots tom bur under avslutningen fortsatte Härenstam att storspela. Klockan tickade ner till noll och den underårige målvakten blev stor hjälte med 22 räddningar.

– Det går inte att prata om annat än att den stora hjälten heter Love Härenstam, säger SVT:s kommentator Peter Jonsson.

Sedan tidigare är USA och Slovakien klara för semifinal efter segrar mot Schweiz respektive Tjeckien. Sista lag att knipa en plats bland de sista fyra blir vinnaren i kvällens match mellan Kanada och Lettland.

TV: Valter Lindberg: "Kände att jag behövde vara på tå"