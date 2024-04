ANNONS

Inför säsongen tog Rikard Grönborg över som ny tränare för Tappara.

Det blev succé – och nu står Grönborg som mästare efter att ha lett klubben ett nytt FM-guld.

– Den största tillfredsställelsen för mig som coach är att få se spelarna lyckliga och hur glada dom är över att vi åstadkommit någonting tillsammans, säger 55-åringen till hockeysverige.se.

För första gången sedan Curre Lundmark 1997 har en svensk coach vunnit finska mästerskapet. I går kväll blev det nämligen klart att Tappara är finska mästare. Coach för Tappara är Tre Kronors tidigare VM-guldcoach, Rikard Grönborg, som nu gjorde sin första säsong i finsk hockey.



– Som svensk har jag tidigare stått utanför och sett den här passionen som finns för hockeyn i Finland. Hockeyn är nummer ett, två och tre på sportlistan i Finland, säger Rikard Grönborg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Man har en fantastisk passion och lidelse för sporten. Som svensk har jag varit lite avundsjuk på den på något sätt. Jag har även fått tillfälle att uppleva finsk hockey med spelarna jag växte upp med. Mikko Leinonen, som är VD i Tappara till Reijo Ruotsalainen och alla dom här spelarna.

– Klart att Finland varit en rival till Tre Kronor, men jag har ändå varit uppskattande till hur duktiga finländska spelarna har varit och deras passion är svår att slå. Det har också varit en väldigt kul resa för mig att fått uppleva här på plats.

Har det varit stor skillnad rent hockeymässigt jämfört med exempelvis Schweiz eller Sverige?

– Ja, så är det. I Schweiz är det lite mer Rock'n'roll. Det ska köras, full rulle och mycket fokus på det offensiva spelet. Det är också sådana spelare dom gillar samtidigt som det är mer show där nere.

– I Finland har det varit mer fokus på det defensiva. Coacherna har varit defensivt tänkande, väntat ut motståndarna och sådana saker. På så sätt har det varit en stor skillnad, vilket jag ska vara ärlig och säga.

– Jag har också märkt att coacherna här är mycket mer välutbildade och har en djup bakgrund inom hockey. Taktiska och helt enkelt duktiga.

Rikard Grönborg har nu tagit sin första klubblagstitel i karriären. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

“Att spelarna var villiga att verkligen köpa det här konceptet, tycker jag är en stor del i framgången”

Hur låter din sammanfattning av Tapparas säsong?

– Tappara är en fantastiskt framgångsrik klubb. Dom kom ner till mig i Zürich för att presentera idén klubben hade, att man ville göra en spel- och ledarskapsförändring. Inte något om att det hade varit dåligt på något sätt tidigare utan ville helt enkelt göra en förändring.

– Klubben tyckte att jag kunde vara den personen som skulle vara med och göra förändringen i ledarskap och på det sättet Tappara vill spela framåt. Vi hade diskussioner fram och tillbaka, men jag blev så nyfiken på det här att jag beslutade mig ganska tidigt förra året att skriva på för Tappara.

– För mig personligen var jag lite nyfiken på varför Tappara var så duktiga på att vinna mästerskap och har varit så framgångsrika i det dom gör samtidigt som jag ville lära mig av deras kultur. På så vis var det både att ge och ta.

– Jag har dessutom sedan tidigare lite ”connections” med personer inom Tapparas organisation. Personer jag känt under en lång tid. Allt kändes naturligt och jag kände mig som en i familjen direkt då jag kom hit.

– Jag är absolut inte besviken över att ha kommit hit. Tappara är en fantastiskt professionell klubb. Jag har lärt mig jättemycket under den här säsongen från organisationens håll, hur man ser långsiktigt på saker.

– Givetvis också att man gnuggar varje match och att varje match är viktigt, men klubben har också ett större perspektiv och lugn i det dom håller på med, vilket jag uppskattar väldigt mycket.

Vad var det som gjorde er till mästare som du ser det?

– Vi har ändrat spelet radikalt från hur det varit tidigare. Återigen, inte för att det var fel på spelet innan utan klubben ville helt enkelt göra en riktningsförändring.

– Att få göra den förändringen med spelare som varit framgångsrika med att annat spelsätt, att dom var villiga att verkligen köpa det här konceptet, tycker jag är en stor del i framgången. Att spelarna ville göra en förändring i stället för att fortsätta som dom alltid har gjort.

– Spelarna har varit nyfikna och verkligen försökt till fullo och lyckats. För mig är det väldigt viktigt att spelarna köper in på idén. Det är också en stor grej som vi coacher jobbar med, att sälja den här idén hur vi ska spela, men också hela tiden berätta historian varför vi gör saker och ting. Det har varit ett stort framgångskoncept tillsammans med att vi har väldigt bra hockeyspelare.

Rikard Grönborg och Tobias Ekberg är svenskarna som blev mästare med Tappara. Foto: Bildbyrån

Under säsongen kom svenske Tobias Ekberg in efter att ha lämnat sin klubb i Slovakien, Dukla Trencin.



– Han har varit ett perfekt komplement och precis vad vi behövde. En stabil back som spelade många minuter för oss. Just det här spelet i egen zon som jag tror han är ganska van vid från Sverige, att flytta puck, vara stark och sådana saker, har han gjort väldigt bra, så han har gjort en hel del för det här laget.

Segerduschen: “Killarna var lite försiktiga”

Går det att klä ord på känslan då det var klart att du hade tagit Tappara till guldet?

– Det var en fantastiskt skön känsla. Det här var min andra gång som klubblagsboss att få genomleva ett helt slutspel. Vi hade en corona-säsong i Schweiz och ett slutspel där vi spelade bäst av tre, men åkte ut mot Geneve.

– Senaste säsongen jag var där var enda gången i Schweiz jag fick uppleva ett helt slutspel. Vi gick till match sju mot Zug, men förlorade tyvärr, så det var skönt att få vinna sista matchen, skrattar Rikard Grönborg och fortsätter:

– Jag hade allt det där i baktanken. Även om det här var en helt annan situation och liga var det för mig personligen fantastiskt kul att få se att vi lyckats med det vi har jobbat så hårt med under hela säsongen. Den största tillfredsställelsen för mig som coach är att få se spelarna lyckliga och hur glada dom är över att vi åstadkommit någonting tillsammans.

Hur var det att dusch med kläderna på?

– (Skratt) Det är tydligen en tradition, men killarna var lite försiktiga. Hade jag varit en finländsk coach hade det kanske varit annorlunda.

– ”Vi ska göra det här eftersom det är tradition”

– ”Kör bara”

– Det där fick jag bjussa på samtidigt som jag har en så stor respekt för spelarna som har gjort en så fantastisk resa under säsongen, avslutar Rikard Grönborg innan han ska vidare på firande runt om i Tammerfors.

