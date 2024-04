ANNONS

Colorado Avalanche ångar på mot avancemang i Stanley Cup-slutspelet. Efter 5–1 mot Winnipeg Jets är man bara en seger från andra rundan. Mycket tack vare Valerij Nitjusjkin, den ryske forwarden som gått från NHL:s assistansprogram till slutspelssuccé den här säsongen. På söndagen sköt han ett hattrick.

När Colorado Avalanche blev Stanley Cup-mästare 2022 var Valerij Nitjusjkin en av förgrundsgestalterna. Trots en fotskada stod han för nio mål och 15 poäng på 20 matcher på vägen till triumfen. Det ledde till att han belönades med ett åttaårskontrakt värt 49 miljoner dollar.

Men allt var inte frid och fröjd för 29-åringen.

I fjolårets slutspel försvann Nitjusjkin plötsligt från Avalanche laguppställning av “personliga skäl”. Detta efter att en berusad kvinna påträffats på hans hotellrum inför den tredje matchen i serien mot Seattle Kraken. Den ryske forwarden blev aldrig föremål för någon polisutredning och anslöt sig till Colorado på träningslägret inför årets säsong.

I mitten av januari i år kom sedan beskedet att Valerij Nitjusjkin skrivit in sig i NHL:s assistansprogram för att få hjälp med sina personliga demoner.

“Jag har tagit beslutet att söka hjälp och gå in i spelarnas assistansprogram. Mitt mål är att jag ska ta itu med mina problem en gång för alla. Jag vill tacka min fru och min familj, mina vänner, Avalanches organisation och alla supportrar för deras förståelse och support. Jag ska göra allt jag kan för att göra mina lagkamrater sällskap på isen så snabbt som möjligt”, sade Nitjusjkin i ett uttalande på Avalanches sociala medier.

Hattrick av Valeri Nichushkin

Efter det var han borta från isen i nästan två månader gav NHL honom klartecken att återuppta säsongen med Avalanche. Han blev omedelbart matchvinnare i comebacken när Colorado besegrade Minnesota Wild med 2–1 efter förlängning den 8 mars.

Lagom till slutspelet har han hittat formen igen. När Colorado på söndagskvällen gick fram till 3–1 i matcher i serien mot Winnipeg Jets var Nitjusjkin den som gick i bräschen för sitt lag. I 4–1-segern hemma i Ball Arena stod han för ett hattrick och har därmed svarat för sex mål på fyra matcher i slutspelet. Vid slutsignalen i den matchen delade han ledningen i slutspelets målliga tillsammans med Edmonton Oilers Zach Hyman.

Winnipeg Jets har nu en rejäl uppförsbacke framför sig. Efter att ha släppt in minst antal mål av samtliga lag i grundserien (199) har man släppt in 21 mål på fyra matcher i slutspelet. I match fyra blev grundseriens målvaktsdominant Connor Hellebuyck utbytt efter fyra insläppta mål på 30 skott under två perioder. Laurent Brossoit ersatte och höll tätt innan Nitjusjkin satte 5–1-målet i tom kasse.

Noterbart var att Axel Jonsson Fjällby klev in i Winnipegs laguppställning på landsmannen David Gustafssons bekostnad. Det var Jonsson Fjällbys andra slutspelsmatch i NHL-karriären. Han spelade knappa sju minuter och var -1.

Colorado – Winnipeg 5–1 (1–1, 3–0, 1–0)

Colorado: Valerij Nitjusjkin 3 (6), Artturi Lehkonen (4), Cale Makar (2).

Winnipeg: Nate Schmidt (1).

Colorado leder serien med 3–1 i matcher.