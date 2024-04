ANNONS

Djurgården förlorade den allsvenska finalen mot Brynäs och missar SHL-avancemang för andra året i rad.

Viaplay-experten och Djurgårdsprofilen Jacob Josefson hoppas dock att klubben ska kunna ta steget upp nästa säsong i stället.

– Djurgården måste framåt hitta en vändning för att ta sig tillbaka till SHL för att sedan behålla den platsen och vara framgångsrika, säger Josefson till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Djurgårdens IF får tillbringa minst en säsong till i HockeyAllsvenskan. Det efter att laget inte haft mycket att sätta emot Brynäs under finalserien i HockeyAllsvenskan. Hur bra har egentligen Djurgården varit under säsongen och hur ser framtiden ut för stockholmsklubben som är mesta mästare?

Jacob Josefson spelade i Djurgården 2007 till 2009 samt mellan 2018 och 2021. Däremellan blev det totalt 315 NHL-matcher för New Jersey Devils och Buffalo Sabers.

– Djurgården säsong har varit väldigt mycket upp och ner. Lite som en berg- och dalbana, säger Jacob Josefson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Den började lite kämpigt och Djurgården var nere på en tolfte plats ett tag. Efter tränarbytet tycker jag att man såg en utveckling. Det stegrades upp, resultaten kom och vi lyckades ta oss till slutspel.

– Laget kom till final. Där fanns alla möjligheter, men Brynäs blev, tyvärr, alldeles för starka. Vi nådde inte riktigt målet att gå upp. Klart att det var jobbigt och tungt att snava på slutet.

“Tycker att Djurgården hör hemma i toppen av svensk hockey”

Hur känner du kring att Djurgården idag spelar i HockeyAllsvenskan och inte SHL?

– För mig så ska det såklart inte vara så. Jag tycker Djurgården hör hemma i toppen av svensk hockey.

– I hockeyn här i Sverige är det sportsliga grunder som gäller och Djurgården har inte varit tillräckligt bra för att spela där uppe. Så enkelt är det. Djurgården måste framåt hitta en vändning för att ta sig tillbaka till SHL för att sedan behålla den platsen och vara framgångsrika.

Det blev ännu en finalförlust för Djurgården. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Nu spelar varken AIK eller Djurgården i SHL, vad tror du det betyder för rekryteringen av nya spelare i distriktet?

– Det är svårt för mig att svara på, men som jag upplever det finns det ett stort intresse för hockeyn i Stockholm.

– Publiken kommer fortfarande och tittar på Djurgården. Om jag ser till min son och hans kompisar så har dom ett jätteintresse och tycker det är jätteroligt att gå på matcher, men också att hålla på med ishockey.

– Jag är ändå positiv och hoppas att en utebliven SHL-plats inte ska påverka ungdomarna.

“Hoppas att det kommer betyda en nystart”

Om vi släpper just Stockholmsklubbarna, med tanke på det publikunderlag som vi ser runt om i landet borde det då också finnas utrymme för att utöka SHL med ett antal lag?

– Jag tror att det finns kapacitet i många föreningar för att kunna spela i SHL, absolut. Björklöven, Stockholmslagen, Södertälje… Västerås kan också säkert ha ett bra publikunderlag eftersom det är en ganska stor stad.

– Klart det finns lag som skulle kunna spela där. Om vi ska utöka ligan? Kanske, jag vet inte och inte mitt beslut att ta, men som jag ser det finns det många organisationer som ändå skulle klara av att hålla en hög nivå.

Niklas Wikegård kliver in i Djurgården igen till nästa säsong. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Nu kliver Niklas Wikegård ånyo in i Djurgården, något Jacob Josefson tror kommer bli bra.

– Jag hoppas att det kommer betyda en nystart. Han kommer in utifrån med en nyfikenhet, passion och driv. En vilja att bygga upp Djurgården till något bra.

– Som i alla processer måste man verkligen ha tålamod och tro på det långsiktigt så man kan bygga upp det ordentligt till ett stort och stadigt hus. Jag ser det bara som positivt.



När ser vi Djurgården åter i SHL?

– Vi den här tiden nästa år kanske, avslutar Jacob Josefson med ett leende.

TV: Alla mål från nattens Stanley Cup