HV71 har till slut hittat sin scout.

Nicklas Pettersson följer med Blomqvist och Stillman från AIK.

– Att förstärka scoutingen har varit en högprioriterad fråga och nu är vi i mål, säger “Nubben” på klubbens hemsida.

Mot slutet av februari kom Expressen med uppgifterna. Nu är det klart. Nicklas Pettersson som varit videocoach i AIK de tre senaste säsongerna, gör precis som Anton Blomqvist och Fredrik Stillman. 35-åringen kliver in i HV71 som scout och videoanalytiker.

– Det ska bli otroligt roligt att få ta steget in i HV71:s organisation och få chansen att fortsätta samarbeta med Anton, Fredrik och de övriga i ledarstaben. Min roll kommer att vara en förlängd arm till sportchefen och scouta eventuella framtida spelare både på plats, via video och andra analysverktyg. Jag kommer också att följa upp och bistå ledarstaben med statistiska analyser under säsongen, säger Nicklas Pettersson själv på klubbens sajt.

Ledningen har under en längre tid jobbat med att hitta något att utöka ledarstaben med. Nu får man med sig en hel trio från AIK som ska vända på skutan.

– Han har tidigare jobbat med Anton och Fredrik i AIK och det samarbetet har fungerat väl. Nicklas är en oerhört engagerad person med ett bra hockeyöga som brinner för utveckling och har koll på de små detaljerna, säger sportchefen Kent Norberg på hemsidan.