Brady Tkachuk var minst sagt fysisk i matchen mot New Jersey Devils. Stjärnan delade ut 16 (!) tacklingar under matchen – vilket är flest någonsin i en enskild NHL-match.

Ottawa och New Jersey drabbade samman i en jämn tillställning där Senators var millimeter ifrån att kvittera med tre sekunder kvar. Istället blev det dock en förlust med 4-3.

Efter matchen var kaptenen i Ottawa, Brady Tkachuk, i fokus. Stjärnan var nämligen rejält i gasen under matchen. Totalt noterades han för 16 tacklingar på 20 minuters istid.

Noterbart är att sju av dem var också på Brendan Smith. Enligt BarDown är 16 tacklingar också den högsta notering någonsin i en enskild NHL-match, sedan ligan började registrera statistiken.

Brady Tkachuk var också fly förbannad på Nico Hischier efter slutsignalen. Det efter att motståndarkaptenen la in pucken i mål efter slutsignalen. Något som inte uppskattades av Tkachuk som sökte upp Hischier och ville ha en fajt. Det blev också lite tumult där samtliga spelare på isen var inblandade innan domarna fick ordning på situationen.

