Karlskoga reducerade semifinalserien efter att ha vunnit med 3-2 efter förlängning i går kväll.

Efteråt rasar då Brynästränaren Niklas Gällstedt mot domarinsatsen – och säkerheten i Nobelhallen.

– Jag funderade på att ta ut hela laget av banan och in i omklädningsrummet, säger Gällstedt till Gefle Dagblad.

Under torsdagskvällen spelades den tredje semifinalen mellan Brynäs IF och BIK Karlskoga och serien hade vänt ner till Värmland för gårdagens match. Nobelhallen var då slutsåld för första gången på nio år och det var bra drag på läktarna.

Karlskoga vann då matchen med 3-2 efter förlängning för att reducera serien.

Efteråt är Brynästränaren Niklas Gällstedt ilsken över bristen på säkerhet i den fyllda arenan. Det kastades nämligen in saker, bland annat skräp och snusdosor, in mot Brynäs avbytarbås samt på isen. Matchspeakern fick då vid ett par tillfällen uppmana publiken att sluta kasta in föremål.

Det ska då även ha kastats in öl i Brynäsbåset.

– Jag har öl över hela kroppen. Får jag stå i båset när jag luktar alkohol? Det kanske finns nån regel för det, säger Gällstedt till Gefle Dagblad och fortsätter:

– Jag funderade på att ta ut hela laget av banan och in i omklädningsrummet.

Tränaren var riktigt upprörd över bristen på säkerhet i arenan som ledde till de inkastade föremålen.

– Dom har inget folk alls där bakom oss som bevakade. Sedan kom det ju in mer grejer också och det var lika få som kontrollerade då, säger han.

Brynäs rasar mot domarna: “Solklart mål”

Det var dock inte bara säkerheten i arenan som fick Brynäs att rasa. Även domarinsatsen gjorde Niklas Gällstedt ilsken. Brynäs drog på sig 20 utvisningsminuter jämfört med Karlskogas 14.

Hemmalaget gjorde då 2-1-målet i spel fem-mot-tre och det avgörande 3-2-målet kom i spel sex-mot-fem vid en avvaktande Brynäsutvisning. Gällstedt tycker då att Brynäs blir hårt straffade och säger även att “gnäller man litegrann då får man fördel” och refererar till att BIK-tränaren Dennis Hall kritiserade domarnivån tidigare i serien.

Brynäs fick även ett mål bortdömt, som skulle ha inneburit 0-2 i matchen. Simon Bertilsson slog in pucken men målet dömdes bort då Noel Nordh bedömdes ha stört målvakten Marcus Hellgren Smed. Nordh fick dock en slashing av precis innan men domarna bedömde att det inte påverkade hans pååkning av målvakten. Brynäs tycker dock att det skulle ha varit mål.

– Domaren gör wash out-tecknet direkt och sedan, för att inte se dum ut, är det enkelt att säga att det inte är mål. Men för oss är det ett solklart mål, säger Niklas Gällstedt till GD.

Nästa match i semifinalen spelas under söndagen då en ny match i Nobelhallen väntar.

