Halmstad och Piteå kryssade efter ordinarie tid i en underhållande match där lagen briljerade i varsin period. Men frågan är efter att Halmstad avgjort till 4-3 i förlängning om de inte spelade bort varandra från Hockeyallsvenskan. Läget ser prekärt ut, men...



När slutspelsräven och den tidigare HC Dalen-profilen Per Gustafsson var med i Hockey(h)ettan-panelen för någon dryg vecka sedan hade han visdomsord att skicka med lagen som klev in i kvalserien mot Hockeyallsvenskan.



– Man måste vara med och ta poängen i början för de kommer bli viktiga, sa profilen.



Nu är vi just där. Halmstad tog emot Piteå i en match där båda lagen var i extremt behov av poängen efter en lite halvrasslig inledning resultatmässigt och frågan är om de inte spelade bort varandra genom att kryssa vid full tid och låta H