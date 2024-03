ANNONS

Fyra raka segrar mot Södertälje i kvartsfinalen gör att Karlskoga går vidare till semifinal som första play in-lag någonsin i HockeyAllsvenskan.

För hockeysverige.se berättar då tränaren Dennis Hall om succén, vändningen på säsongen och att de inte räds att eventuellt få möta Brynäs i semifinal.

– Den här gruppen tror ändå på att vi kommer ha chansen att knacka ut dom, säger Hall.

BIK Karlskoga har så här långt varit slutspelets överraskningslag i HockeyAllsvenskan. Det såg ”så där” ut i play in mot Kalmar, men i kvartsfinalerna mot Södertälje visade laget taktisk klass och vann med 4-0 i matcher.



Om vi däremot backar bandet inledde laget spelet i HockeyAllsvenskan ganska svagt och hade då sex raka förluster.

– Känsla var ren och skär frustration. Frustrationen kom från att vi kunde se… Eftersom vi hade tillgång till underliggande parametrarna och statistiken, allt från hur många mål du förväntas göra utifrån vad du skapar och så vidare, såg vi i alla första sex matcherna förväntades vi att vinna, vilket gjorde att frustrationskänslan blandades med en fortsatt tro. Vi gjorde ändå bra saker, men vi fick inte betalt, säger tränaren Dennis Hall till hockeysverige.se.

Givetvis fick självförtroendet en törn då förlusterna radades upp.

– Då kom också oförklarliga misstag i matcherna och det kändes som motståndarna gjorde mål varje gång det skedde. Det här vet man när man hållit på med idrott länge, precis som när en målskytt har ett stim, att dom inte kan förklara varför. Så var det i negativ bemärkelse. Vi jobbade, slet, men allt studsade emot oss.

– Spelmässigt, vilket jag tycker är grymt med den här gruppen, har alla varit emot att vi ska ändra saker i spelet eftersom killarna känt att vi gjort bra saker. Att trägen vinner.

– Vi har fortsatt nöta. Klart att vi, i och med började vinna, fick vind i seglen. Då vill man göra det där igen och igen.

Karlskoga är först någonsin i HockeyAllsvenskan att gå till semifinal som play in-lag. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Det har ändå varit en säsong som gått som en berg och dalbana menar BIK Karlskoga-tränaren.

– Vi hade åtta raka vinster under en period. Sedan hade vi sex raka torsk igen. Då presterade vi sämre än vad vi gjorde under sex första matcherna.

– Det här kände alla, men samtidigt hade vi åtta raka vinsterna i ryggen och visste vad vi kunde prestera. Vi var lite luttrade och härdare av den starten vi hade. På något sätt blev gruppen mentalt starkare av att vi tagit oss ur en sådan period tidigare under säsongen.

– Vi hade dessutom en jättefin avslutning av grundserien och var sånär att knipa ”Lövens” (Björklöven) sjätteplats.

“Satt i två dagar och grottade ner mig för att hitta grejer som vi kunde utnyttja mot Södertälje”

I åttondelsfinal ställdes BIK Karlskoga mot Kalmar.

– En jättetuff åttondel. Ett lag jag är imponerad av och som gjort det ruggigt bra för att vara nykomlingar. Vi började med en förlust borta. Sedan var det bara att samla kraft och försöka korrigera sakerna till match två hemma i Nobelhallen. Där vann vi solklart och även komfortabelt i den avgörande matchen.



Hur gick tankarna då det stod klart att ni skulle få Södertälje i kvartsfinalen?

– Vi visste att det skulle vara ett extremt skickligt lag vi skulle möta. Vi hade fyra raka torsk mot Södertälje under säsongen. Nu är det min första säsong i BIK, men av det jag förstått hade man i historiken åtta, nio raka förluster mot Södertälje.

– Det jag sett under säsongen har gjort att jag känt att SSK varit den största utmanaren till Brynäs. Södertälje är stora, starka, tunga, solida och har en bra struktur. Det är ett bra hockeylag. Klassisk svenskt starkt hockeylag.



Trots respekten för SSK och förlustraden vann alltså BIK Karlskoga med 4-0 i matcher.

– Vi var förbereda på att det skulle bli tufft. Samtidigt tittade vi statistiskt på underliggande grejerna, vilka lag som Södertälje haft lite körigt mot under säsongen. Inte bara resultatmässigt utan även spelmässigt.

– Jag satt i två dagar och grottade ner mig och hittade några grejer som jag kände att vi kanske kunde försöka utnyttja mot Södertälje. Jag upplevde att Södertälje generellt hade problem när det blev fart och press.

– Det var även en utmaning att klämma åt Södertälje fysiskt eftersom dom är rätt stora och starka. Den kombon behövde färga matchserien från vår sida.

Eskild Bakke Olsen har varit kung av HockeyAllsvenskans slutspel så här långt. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Dennis Hall: “Då skulle jag inte få ha jobbet kvar”

Inför tredje matchen ledde BIK Karlskoga med 2-0 i matcher. Det efter två bortamatcher.

– Efter match två började alla mentala aspekterna komma in. Vi kände på SSK att det här var tungt och sved medan vi växte av det.

– Hem till Nobelhallen och det bästa trycket i den här flyghangaren, som jag kallar den, som jag upplevt under min tid i BIK. Det var ett jäkla drag, rent ut sagt. Det var en jämn match och gick återigen till sudden. Där tycker jag att vi till syvende och sist modigaste laget, vilket visar avgörande målet Kalle Jellvert gjorde. Han gjorde en individuell prestation och satte dit pucken.

– 3-0, hemmaplan igen. Vi försökte nollställa, tanka om och sedan pratade att vi måste komma ut och maxa vår fart på en nivå vi inte varit uppe på under hela säsongen för att inte ge SSK någon chans att känna att det fanns någon chans. Vi försökte släcka deras drömmar tidigt i matchen.

– Vi fick 1-0 och sedan rullade matchen på. Vi lyckades hålla tätt i en tre mot femma, gjorde mål i boxplay…

– Sedan gjorde SSK mål i samma boxplay, men vi gick ifrån och fick lite luft för första gången i matchserien. Vi försvarade oss bra resten av matchen och där är vi nu.

När ni tappade sex raka matcher i inledningen av serien, var du då rädd att mista jobbet?

– Inte rädd. Jag kommer från säsongen som tränare i HockeyEttan. Fått pris som bästa tränare och så vidare. Varit bortskämd med att vinna 90 procent av matcherna jag stått i ett bås eftersom jag varit ledare i förväntade topplag.

– Någonstans är man medveten om hur branschen funkar och ibland lirar inte saker på vissa ställen. Så kände jag inte riktigt här och var därför inte heller rädd för att få sparken. Sedan hade det varit en extrem besvikelse om jag fått lämna just att vi kände att vi presterade, men tog inte betalt för fem öre.

– Det är en resultatbaserad bransch. Hade jag fått gå skulle jag accepterat och lärdom av det. I stället har klubben visat ett tålamod, jobbat vidare och trott på det vi gör. Jag har fått lära mig hantera motgångar, men jag tror nyckeln ändå har varit nyktra i analyserna.

– Hade vi presterat uruselt och fått urusla resultat då skulle jag inte få ha jobbet kvar. Nu var det inte riktigt så utan vi presterade tillräckligt för att ha mer än noll poäng på sex första matcherna.

– Det var ändå jobbigt att komma som en relativt ung tränare, för första gången en nivå upp till HockeyAllsvenskan och en klubb som är van att överprestera gentemot sina förutsättningar. Att då få den starten önskar man inte ens sin värsta fiende.

Dennis Hall räds inte en eventuell semifinal mot Brynäs. Foto: Bildbyrån

Räds inte Brynäs: “Spelar ingen roll vad vi möter”

Senast Karlskoga spelade i högsta serien 1975, vad talar för att ni ska gå hela vägen den här säsongen?

– Eftersom vi gått igenom frostnätterna som vi gjort. Jag känner att gruppen fått gå igenom stormar, berg och dalbanor och allt möjligt under den här säsongen.

– Det jag är mest nöjd över är att vi kommit ut på andra sidan som en ruggigt homogen och stark grupp som hela tiden hållit varandra om ryggen. En grupp som försökt putta bort det värsta sorlet utifrån och fokuserat på vad vi kan påverka.

– Vi har verkligen varit vakna på sakerna vi måste förbättra om vi ska vinna fler hockeymatcher utan att se det som att man är dålig på något sätt. Snarare att ”det här måste vi göra” för alla vill vinna.

Vilka möter du helst i semifinalen?

– Oj, vilken fråga. Jag vet faktiskt inte eftersom jag hade kanske bävat mest för Södertälje på förhand.

– Klart att jag känner ”ingenting är omöjligt”. Jag förstår att ni vill att jag säger att jag helst inte vill möta Brynäs, men det är fortfarande så att den här gruppen är på en plats där det känns som att det inte spelar någon roll vad vi möter. Den här gruppen tror ändå på att vi kommer ha chansen att knacka ut dom, så du får inget svar på den frågan, avslutar Dennis Hall med ett skratt.

