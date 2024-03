SHL-slutspelet är först ut på lördagens Powerplay-kupong och därefter blir det ett nytt målfyrverkeri i Småland och hur svarar Färjestad efter plattmatchen? Till kvällen tar det Hockeyallsvenska slutspelet vid tillsammans med tre matcher från världens bästa hockeyliga. Let's go!

Spelstopp: 15:14

Luleå fick den bästa starten på matchen, men någon målsnål tillställning blev det inte. Sylvegård-Kossila-Ågren ledde vägen för Växjö och i slutet av tredje akten var det Robet Rosén som säkrade segern (5-3). Spelmässigt var det lite som skilde lagen åt och varken Jönsson eller “Bulan” Berglund kan ha varit speciellt nöjda med spelet i egen zon. En betydligt tajtare match är att vänta, speciellt från Luleå som har svårt att mäta sig med spetsen i Lakers. Oskari Laaksonen saknades för Luleå i match ett och hans status är oklar inför denna drabbning. Växjö är rätta favoriter och jag spikar upp till 65%.

Få gånger denna säsong har ljudvolymen varit så låg i Löfbergs Arena. Det som förväntades bli en fest blev istället en mäktig uppvisning av Rögle. Dennis Everberg visade med sin storlek och pondus vägen med dubbla fullträffar. Färjestad kom inte alls upp i nivå och Carl Lindbom, som visserligen fick lite hjälp, hade inte sin bästa kväll på kontoret. Det som har varit Lindboms och Färjestads styrka denna säsong är att de snabbt har studsat tillbaka efter en svag insats. Om så blir fallet ikväll återstår att se, men när ettan åter blir överstreckad ska samtliga tecken med igen.

På Hovet spikade Antoine Bibeau igen och var en stor anledning bakom AIKs triumfer. I Smidjegrav Arena visade sig kanadensaren vara mänsklig och efter tre insläppta mål var det färdigspelat. Andreas Bosson lyckades inte heller hålla tätt och Mora vann matchen med 4-1, vilket var samma siffror som AIK vann med på Hovet. Richard Gynge var missnöjd med det mesta i spelet och det krävs att samtliga herrar höjer sig om de svartgula inte ska vända hem till Hovet med likaläge i matchserien. Samtidigt ska inget tas ifrån Mora som fortsätter göra det bra och håller ett ruskigt tempo. I ett tidigt skede ser ettan ut att bli en fin spik till en bra bit under 50%.

Nybro stod för en ny stabil insats i hemmaborgen, men i de avgörande momenten räcker inte Vikingarna till. Brynäs var de som skapade flest chanser och tillslut fick burväktaren Tex Williamsson, som var tillbaka efter sjukdom, kapitulera. Filip Eriksson lyckades få in en reducering i slutet, men närmre än så kom inte Nybro som nu är pressade att vinna. Lättare kommer det inte bli då Växjö har valt att kalla hem samma Eriksson som är en av två spelare som lyckats överlista Damian Clara. Brynäs känns som väntat numret för stora för nykomlingarna och tvåan backas upp med ett kryss i hopp om en liten knall.

I Östersund Arena kastades Tim Juel in i hetluften och som väntat höll målvakten en hög nivå. Målvaktssidan har dock inte varit problemet för jämtarna vars stora bekymmer varit produktionen. Visst skänkte Juels intåg ett ökat lugn i försvaret och tillslut kunde Josef Ingman skjuta segern till Östersund (1-3). För Västervik är det nu vinna eller försvinna och I ACT-hallen har det varit fördel VVIK som med sitt tuffa spel fått Östersund ur balans. Macoy Erkamps är tillbaka från avstängning och Västervik kommer säkerligen att sälja sig dyrt. Strecka från höger då jag ändå håller Östersund som favoriter, gärna hela vägen om plånboken tillåter. Jag har tyckt från start att ÖIK är det klart bättre laget på pappret och jag tycker att tvåan återigen finns till fin procent och därav blir det en spik. Jag förstår dock dem som helgarderar, men på en kupong där favoriterna är stora så behöver vi gå kort någonstans.

Parallellt med kvalspelet i Småland drar kvällens matcher igång på andra sidan pölen. Winnipeg har gått starkt i år, men likt andra lag i toppen har inte Jets någon spelare i närheten av 100 pinnar. Istället är det den starka defensiven med Connor Hellebuyck som sista utpost som ligger till grund för framgångarna. Islanders har efter en stark start på månaden fått soppatorsk. Sex raka nederlag ligger under skridskor hos Isles som nu huserar under slutspelstrecket. Mot tvåan i Western Conference kommer det inte att bli lätt att bryta trenden. X2 räcker nog långt, men för den som har råd skadar det inte med ettan också.

John Tortorella fortsätter att skapa rubriker. Philadelphias lagkapten, Sean Couturier, har petats de senaste matcherna och den bakomliggande anledningen till beslutet har inte tränaren velat kommentera. På isen har Flyers fortsatt att leverera och det tuffa spelschemat fortsätter ikväll mot tabellettan Boston. I Bruins-lägret blåser det lugna vindar även om det blev förlust senast mot Rangers (2-5). Inga poäng för David Pastrnak i den matchen, men ikväll ser snipern till att nå tresiffrigt för andra säsongen i följd. Tvåan spikas trots den något höga procenten är högt streckad och då välkomnar vi fler tecken.

I Western Conference möts två lag som just nu befinner sig utanför slutspelsvärmen. Minnesota föll tungt mot Kings (0-6) och saknaden av backklippan Jonas Brodin blev påtaglig. Brodins status till kvällens match är osäker och framåt kommer Wild få klara sig utan Joel Eriksson Ek. St Louis vann senast det begav sig mellan dessa två lag, men med en viss darr på manschetten (3-2 övertid). Blues hade inga problem att städa av Ottawa senast (5-2) utan viktige backen Torey Krug som är ett frågetecken även till ikväll. Känslan är att bägge lagen kommer gå för segern och de två viktiga poängen. Helgardera med tanke på Wilds tunga avbräck.

Växjö har nu fått en match i kroppen och förmodligen stämmer det bättre defensivt. Framåt har man en mer spetsig trupp än Luleå och det tror jag räcker för att bärga ytterligare en ny seger efter full tid.

Jag ska vara ärlig som Karlstadsbo och säga att jag faktiskt är lite orolig för Färjestads status. Matchen senast var det sämsta jag sett FBK på väldigt länge och frågan är hur dem reagerar med såpass stor press på axlarna. Rögle kan absolut skrälla igen och är nu uppe i sex raka segrar.

1. Växjö - Luleå 1

2. Färjestad - Rögle 1x2

3. Mora - AIK 1

4. Nybro - Brynäs x2

5. Västervik - Östersund 2

6. NY Islanders - Winnipeg 1x2

7. Philadelphia - Boston 1x2

8. Minnesota - St. Louis 1x2

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.