Det är svensk slutspelshockey för hela slanten denna onsdag. SHL-kvalspelet fortsätter i Oskarshamn jämsides med dubbla Hockeyallsvenska kvartsfinaler i Stockholms län. Tillsammans med fem semifinaler i Hockeyettan och en kvarts miljon adderat i prispotten ska kvällens Powerplay komponeras. Nu åker vi!

Spelstopp: 18:59

Efter att inte ha haft studsarna med sig i det första mötet gick det mesta HV71 väg i 4-0 vinsten senast. André Pettersson visade prov på sin klass med sin luriga framspelning till 1-0-målet som följdes upp av ett mål till 3-0. Johan Lindbom hade kastat om lite i laget och en förändring som lär bli permanent i denna serie är Frederik Dichow i kassen. Oskarshamn saknade inte chanser i Husqvarna Garden, men dansken löste alla prov han ställdes inför med bravur. Nu vänder serien till Oskarshamn och med tydliga vinnare i de två första mötena känns matchen i Be-Ge Hockey Center öppen, vilket blir en helgardering för mig.

Björklöven hade en tung start på Hovet. Efter dryga tre minuter och två insläppta mål fick Joona Voutilainen lämna buren. Målvaktsbytet till Svedberg stoppade blödningen tillfälligt, men när Alexander Wiklund tappade huvudet och Djurgården ökade på till 3-0 blev uppförsbacken för brant att bestiga och 6-2 till Djurgården var det få som såg komma. En titt på den underliggande statistiken vittnar om att stockholmarna fick bra betalt för de chanser som skapades. Denna utdelning över tid är inte hållbar och med en högt streckad etta mot ett desperat bortalag så måste X2 med till finfin procent.

Marcus Hellgren Smeds stabila spel mellan stolparna i kombination med ett ineffektivt Södertälje bäddade för Karlskoga-segern (2-1 efter förlängning). Magnus Bogren var givetvis inte nöjd med utgången och tyckte att “Kringlorna” skulle ha avgjort matchen i de första två perioderna. Karlskoga kom till spel utan Gustaf Franzén, Måns Krämer och Albert Lyckåsen. Den förstnämnda har fått kasta in handduken för säsongen (skadad) medan de andra två närmar sig spel. Ettan är det givna förstahandsvalet här och känslan är att BIK inte åker hem med 2-0 i matcher. Ettan kan få agera spik på en i övrigt öppen kupong.

Troja/Ljungby spelar med kniven mot strupen ikväll efter att inte ha haft marginalerna med sig i de två jämna matcherna i Vimmerby. Det första mötet avgjorde Vimmerbys Eddie Levin med 15 sekunder kvar på klockan efter att ha tappat in två mål under de sista två minuterna. Och den länge mållösa returen avgjorde Tigrarna med dryga två minuter kvar av matchen. Spelmässigt har det varit väldigt jämnt och resultatmässigt hade det kunnat gå åt båda hållen. Ett nytt jämnt möte är att vänta i Ljungby Arena och då är det den i skrivande stund lågt streckade högerflanken som lockar mest.

Med Robin Dahse tillbaka i truppen blev det seger för Halmstad i den första ronden (4-2). Lagkaptenen följde upp sina två assistpoäng från det första mötet med att inleda målskyttet dagen efter, men dock räckte det inte till seger. Karlskronas bärande spelare har växt under slutspelet och veteranen Cruseman, som ledde vägen i kvartsfinal 5 mot Visby/Roma, klev fram i förlängningen och petade in segerpucken (4-3). Likaläge inför kvällens match och med värdet till höger så börjar vi med tvåan och fortsätter till vänster.

Det har varit full fart i Norrlandsderbyt och Piteå var de som inledde match ett med besked. 4-1 inför sista perioden lovade gott, men istället för en komfortabel seger vände Boden på steken med fem raka strutar (6-5). Inför returen fick John Westermark chansen i Piteå-kassen och lagkamraterna hade sin burväktare att tacka för att inte Boden sprang ifrån till en 2-0 i matcher. Johan Fagervalls något äldre trupp imponerade i helgen och i sin fästning har Boden varit tuffa att rå på. Ettan agerar tydligt utgångstecken i Hive Arena. Tänkbar spik upp till 45-50 procent.

Trots perioder av bra spel fick inte Tranås någonting med sig från Hälsingland och nu är goda råd dyra (0-2). Oavsett hur lång denna serie blir kommer TAIF få klara sig utan Martin Skärberg efter dennes hjärnsläpp senast (avstängd). För Tranås gäller det att hålla fokuset på spelet ikväll om säsongen ska leva vidare. Hudiksvall hade inga bekymmer att koppla på fokus efter uppehållet. Offensiven, som leds av Jansson och Bjurström, har fortsatt levererat och ett par av målen har varit “highlight-material”. Hudiksvall har allt som krävs för att gå riktigt långt och frågan är inte om, utan när de tar sig vidare. Krysset kan få agera lås med tvåan.

Sundvall kämpade tappert i Skåne, men hem till Medelpad fick de åka lottlösa (0-2). Det har varit tuffa matcher och frågan är om Sundsvall kan kraftsamla för att ruska liv i denna matchserie. Kristianstad har ett av Hockeyettans bästa lag på pappret och i de två första matcherna, som resultatmässigt varit jämna, har KIK:s skickliga offensiv varit tungan på vågen. Att Peter Johanssons mannar löser avancemanget redan ikväll känns troligt och under 50-strecket ser tvåan ut att kunna bli en bra spik.

Resultatmässigt har det varit jämnt i Skåne och vid båda tillfällena har Kristianstads spets fällt avgörandet. Det kommer den göra även ikväll mot ett tröttkört Sundsvall som inte räcker till här.

Alexander Wiklunds matchstraff blev kostsamt för Björklöven som föll stort i match ett. Sett till skapade chanser höll Umeålaget jämna steg med DIF. En Löven-knall är närmare till hands än vad streckningen antyder.

1. Oskarshamn - HV71 1x2

2. Djurgården - Björklöven 1x2

3. Södertälje - Karlskoga 1

4. Troja/Ljungby - Vimmerby x2

5. Karlskrona - Halmstad 1x2

6. Boden - Piteå 1

7. Tranås - Hudiksvall x2

8. Sundsvall - Kristianstad 2

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.