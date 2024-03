ANNONS

Ante Karlsson byts ut mot Olli Jokinen och Timrå laddar om.

Ett drag som stjärnbacken, Axel Rindell tror kommer lyfta laget.

– Jag tror att han är det bästa Timrå IK kunde hitta, säger han till Sundsvalls Tidning.

Det blir ingen fortsättning i Timrå för Axel Rindell. Precis som huvudtränaren Ante Karlsson går han vidare efter säsongens slut, men gör det med frustration inom sig.

– Många känner samma sak som i fjol. Förra året hade vi också mer att bevisa, med tanke på vilka spelare vi har haft. Båda säsongerna har vi haft problem att få till spelet och det finns många anledningar till det. Men "at the end of the day" fick vi inte ut allt, och det är det mest frustrerande, säger han till Sundsvalls Tidning.

För Rindell ser det ut att bli spel i SHL-rivalen Leksand framöver (enligt Expressen), medan Timrå laddar om inför nästa säsong med en ny injektion på tränarposten. Istället för Ante kommer Olli Jokinen leda laget från bänken. En tränare som Rindell tidigare haft att göra med.

– Han är riktigt bra. Han kräver mycket och kommer att öka kvaliteten på träningarna, han kräver mycket och kommer att få ut mer av spelarna, säger han till ST och fortsätter:

– Jag har inte annat än bra saker att säga om honom. Jag tror att många i Timrå IK kommer att ta stora steg med honom som coach. Personligen tror jag att det här blir bra för Timrå, förändringen är rätt och jag tror att han är det bästa Timrå IK kunde hitta.

Den tidigare storspelaren, Jokinen, har tre säsongers erfarenhet med finska Jukurit bakom sig och börjar nu ett nytt kapitel tillsammans med Timrås sportchef Kimmo Kapanen.

