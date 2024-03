Undertecknad har analyserat tre slutpelsdrabbningar från Svea Rike – två från SHL och en från Hockeyallsvenskan – och tar ställning för hemmalagen denna lördag. Ett revanschlystet Luleå bryter den negativa sviten mot Örebro samtidigt som Timrå replikerar mot Rögle i SCA Arena. Avslutar gör vi på Hovet där AIK plockar femte raka skalpen mot Mora. Häng med!

Spelstopp: 15.14

Örebro förlängde segersviten mot Luleå genom att besegra Örebro med 2-1 i den första åttondelsfinalen. Kanadensaren Danick Martel noterades för sitt första mål för närkingarna när han stänkte in 1-0 i den andra perioden. Unge backen Samuel Johannesson avgjorde sedan matchen med blott fem minuter kvar att spela. Jag tycker med detta sagt inte att värdföreningen var helt förtjänta av segern. De rödsvarta blev utspelade i första perioden och Jonas Arntzen stod långa stunder på huvudet mellan stolparna. Ser det ut på liknande sätt framåt kommer Niklas Erikssons mannar att bli straffade.

Spelare för spelare har Luleå ett bättre lag än Örebro. Kedjan med Linus Omark, Juhani Tyrväinen och Pontus Andreasson håller toppklass när spelet fungerar. Att norrbottningarna har plusstatistik mot flera av topplagen i SHL vittnar om att de kan slå alla i serien, även om statistiken mot just Örebro inte är någon rolig läsning för Bulan och hans mannar. Jag räknar med ett påkopplat LHF denna lördag.

De hemmahörande rödkostymerna vinner i ett troligtvis kokande Coop Norrbotten Arena och tvingar fram en tredje avgörande drabbning. Den raka ettan klickas till fina 1,85.

Spel: 1 @ 1,85

Tävling: SHL

Plats: Coop Norrbotten Arena

Tid: 15.15

TV: TV4, TV4 Play

Stekhete Filip Hållander öppnade målskyttet i Ängelholm och då kändes det som att hans Timrå skulle dra den längsta stickan i den första åttondelsfinlen. Rögle visade sedan karaktär genom att göra fyra raka baljor och tillslut segra i Catena Arena. De grönvita såg stora delar av säsongen ut att hamna i botten av SHL-tabellen, men har alltså gett sig själva ett gyllene läge att knipa en kvartsfinalplats, men då krävs vinst i en av de två kommande matcherna.

Nu väntar match två i SCA Arena där denna bäst av tre-serie ska utkämpas hela vägen till målsnöret. Timrå är erkänt starka i hemmaborgen där de rödvita lagt omkull lag som Växjö och Frölunda i år. Spetsen hos hemmalaget är av yppersta klass där gubbar som tidigare nämnde Hållander har sällskap av bland annat Anton Lander, Anton Wedin och Jonathan Dahlén. Den sistnämnde har förvisso inte presterat på topp den senaste tiden, men alla vet vilka skills den tidigare NHL-liraren besitter.

Timrå är som sagt ett svårslaget sällskap i hemmaborgen och då Rögle flera gånger visat att de inte är ett lag att hålla i handen tror jag att skåningarna får svårt att upprepa bedriften från senast i Norrland. TIK-vinst under ordinarie speltid klickas till en bra bit över 2 gånger såsen vilket känns riktigt bra.

Spel: 1 @ 2,20

Tävling: SHL

Plats: SCA Arena

Tid: 15.15

TV: TV4, TV4 Play

AIK och Mora brakar samman i det hockeyallsvenska slutspelet och det är en på förhand svårtippad serie som kan gå åt båda håll är känslan. Jag vill med det sagt dra en lans för “Gnaget” i den inledande bataljen där stockholmarna gynnas av hemmafördel. De svartgula har vunnit mot masarna i fyra raka hemmamatcher, vilket bör ge ett psykologiskt övertag och lägg därtill att MIK överlag haft det svårt på resande fot den sista tiden.

Allmänna Idrottsklubben stoltserar med namn som Muzito-Bagenda, Gynge, Fitzgerald och Nybeck och känns på det stora hela snäppet tyngre än gästerna. Moras lag går visserligen inte heller av för hackor och jag är övertygad om att det kommer att bli svårt för AIK när serien sen vänder till Dalarna, men på Hovet luktar det onekligen hemmaseger. Den enda som kan stoppa denna svartgula maskin är målvakten Waltteri Ignatjew.

Den tidigare SM-guldmedaljören Richard Gynge visar vägen och leder AIK till seger i match ett.

Spel: 1 @ 2,00

Tävling: Hockeyallsvenskan

Plats: Hovet

Tid: 18.30

TV: TV4 Play

Luleå - Örebro: 1 @ 1,85

Timrå - Rögle: 1 ML @ 1,74

AIK - Mora: 1 @ 2,00

Totalt odds: 6,44

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.