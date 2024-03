Powerplay-tips: Skellefteå ska säkra andraplatsen i Göteborg

250 000 kronor är adderat på tisdagens Powerplay-kupong när den svenska högstaligan ska ros i hamn. Kampen om andraplatsen ska avgöras och Linköping - Örebro med tillhörande målduell är högintressant. Vid LHC-seger blir bägge lagen som möts i Ängelholm slutspelsklara. Nu gasar vi!



OBS, ett tips kan vara att avvakta laguppställningar till kvällens matcher då säkerligen flera lag passar på att vila lite spelare.

Spelstopp: 18:59

MoDo trampade plattan i mattan och med 6-4-vinsten mot Malmö tog de rödgröna ett kliv mot åttondelen. Josh Dickinson visade med sitt hattrick att Rögle gjort rätt som investerat i kanadensaren för kommande säsong. För att MoDo ska ha någon chans i Ängelholm krävs en ny topprestation från centern och hans kedjekamrater. Rögle imponerade mot Linköping (5-2) där flera av lagets stjärnor fick göra välbehövliga mål. Kan Abols, Tambellini och Everberg leverera framåt blir RBK att räkna med även i ett slutspel. Ettan gillas i Catena Arena och spikas till under 55 prollar.

Frölunda hade greppet om seriesegrarna efter dubbla strutar av Max Friberg, men Färjestad slingrade sig ur knipan och först efter att Mikael Rouhooma satt den avgörande straffen (5-4) fick hemmapubliken fira. Nu stundar en ny tuff utmaning när Skellefteå kommer på besök. De svartgula nollade Växjö i Västerbotten, trots att lagkapten Pudas samt Andreas Johnson saknades på grund av skador. Duon är fortfarande out. Inget annat än slutspelskaraktär är att förvänta sig i detta toppmöte. Utgå från höger, men helst ska samtliga tecken med i Scandinavium.

Jonathan Dahléns sju matcher långa måltorka kom äntligen till ett slut hemma mot Luleå. 2-2-målet räckte dock inte till några poäng och Ante Karlssons mannar får ställa sig in på den långa vägen till kvartsfinalen. Leksand hade Mantas Armalis tillbaka efter avstängning och de vitblå får tacka sin målvakt som bäddade för uddamålssegern mot HV71 (2-1). LIF kommer att möta Frölunda i kvarten oavsett utgång på kvällens match samtidigt som Timrå behöver poäng för att hålla avståndet till Luleå. Den lågt streckade tvåan lockar mest och är det första tecknet som plitas ned, tätt följt av ettan.

Luleå har haft bekymmer med ett powerplay som har lämnat mer att önska. Därför var det väldigt passande att Linus Omark som i början av månaden sågade det egna powerplayet, klev fram i just den spelformen och avgjorde mot Timrå (3-2). Färjestad lyckades inte förlänga segersviten mot Frölunda och trots en väldigt stark upphämtning blev det strafförlust. Däremot säkrade man seriesegern och hur hårt Mitell väljer att matcha sitt manskap återstår att se och när värdet ser ut att hamna till höger rullas heltäckningsmattan ut i Löfbergs Arena.

Marek Langhamer stod för en ny stabil insats när Oskarshamn bröt en sexton matcher lång förlustsvit mot Örebro (3-1). I den avslutande omgången stundar betydligt tuffare motstånd. Växjö har dock inte övertygat i deras senaste insatser. Andraplatsen har glidit smålänningarna ur händerna som behöver tre poäng ikväll samtidigt som de är beroende av en hjälpande hand från Frölunda. Ett påkopplat Lakers löser förmodligen denna uppgift åtta av tio gånger, men när ettan spikas ner i avgrunden välkomnas krysset som komplement.

En sent influgen Adam Werner i kassen kan inte hållas skyldig för Malmös 4-6-torsk mot MoDo. Keepern ska bli pappa och när “Hökarnas” chanser på slutspel är rökta återstår det att se vem som vaktar kassen ikväll. HV71 förlorade med uddamålet mot Leksand och kampen mot klockan fortsätter för Johan Lindbom vars skadelista fortfarande är milslång. Det är svårt att tro att någon av de spelare som saknades senast, oavsett status, kommer till spel i denna betydelselösa fight. Till runt 55 procent lämnas ettan solo.

Linköping är trots förlusten mot Rögle (2-5) klara för kvartsfinal och det är inte helt otänkbart att Klas Östman väljer att lufta truppen ikväll. Örebro har kört fast i offensiven och mot Oskarshamn kom en ny käftsmäll (1-3). Bänkningen av Mathias Bromé och Philip Holm fick inte önskad effekt och frågan är om Eriksson kan lyckas mana på sina gubbar i en sista push att rädda säsongen. Gästerna har allt att spela för, men ÖHK är inte roliga att hålla i hand. Värdet är dock högt på Örebro som trots allt har den berömda motivationsfaktorn att gå på och man behöver plocka poäng här. Krysstvåan för min egen del här.

8. Ty Rattie - Jonathan Lekkerimäki

Örebro befinner sig som nämnt ovan i en negativ spiral med enorma bekymmer att hänga dit pucken. Så fort Jonathan Lekkerimäki inte hittar nätet tycks hela Örebros målproduktion stanna upp. 19-åringen ställs mot tufft motstånd i denna duell. Ty Rattie står på 21 fullträffar denna säsong och det är två fler än jättelöftet, men likt Lekkerimäki och Örebro har det varit stolpe ut för kanadensaren den senaste tiden. Med ett mål vardera på de senaste fem försöken luktar det oavgjort lång väg, men återigen tänker jag inte förlora på att någon av seriens bästa målskyttar gör mål. Helgardering!

MoDo har haft stora bekymmer att hålla ihop defensiven. Lassi Lehtinen kommer behöva stå på huvudet om nykomlingarna ska lämna Ängelholm med poäng. Spikettan kring 50-55 procent gillas skarpt.

Luleå har häng på sjundeplatsen. Kan Luleå bygga vidare på de offensiva framgångarna finns det goda chanser till poäng mot den redan klara serievinnaren Färjestad.

1. Rögle - MoDo 1

2. Frölunda - Skellefteå 1x2

3. Leksand - Timrå 12

4. Färjestad - Luleå 1x2

5. Växjö - Oskarshamn 1x

6. Malmö - HV71 1

7. Linköping - Örebro x2

8. Ty Rattie - J.Lekkerimäki 1x2

