Det blir ingen fortsättning i Schweiz för Bert Robertsson. Den profilstarke tränaren bekräftar i en intervju med hockeysverige.se att han blickar mot Sverige till kommande säsong - och berättar varför han nobbar en fortsättning i Schweiz.

– Sporten är en del. Sedan är privatlivet en stor pusselbit för att få allting att lira och det tycker jag inte att jag riktigt fått ihop där nere, säger Robertsson.

Bert Robertsson har under senaste veckan blivit ett hett samtalsämne då han lämnat sin klubb, Rapperswil-Jona, i Schweiz. Enligt Expressen ska han vara klar för Malmö till kommande säsong.

Varför lämnade han Schweiz efter tre säsonger och vilken blir hans nya klubbadress?

Hockeysverige.se fick en intervju med 49-åringen från Nykvarn om det och hur han ser tillbaka på tiden i Schweiz.

– Det har varit ett jäkla äventyr, vilket också var det som gjorde att jag sökte mig dit från början. Jag var nyfiken på ligan och hockeyn ute i Europa med allt vad det innebär, säger Bert Robertsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Väldigt lärorikt och spännande. Sedan har det absolut varit en hel del utmaningar. Allt från kulturkrockar, språk, vilken typ av ledarskap som ska vara framträdande… Att hantera den kulturen.



Vad har varit den stora skillnaden hockeymässigt?

– Det som levereras på planen ser ganska lika ut på många ställen. Jag tycker det är lite skillnad, om jag jämför Schweiz och Sverige, hur man hanterar laget. Du har importerna och stjärnstatusspelarna så jag kan tycka att det blir en väldig skickning i lagen där nere.

Stefan Hedlund och Bert Robertsson tillsammans i Rapperwil. Foto: IMAGO.

“Det har varit påfrestande"

– Ja, och vilka som förväntas leverera resultat. Det är ett mini-NHL över det. Vissa killar får bära väldigt mycket ansvar. Självklart har dom bra betalt också, men förväntningarna är högt ställda på vissa individer. Ibland tycket jag att dom får dels för mycket ansvar dels för mycket makt i lagen.– Det har varit en utmaning, en jätteutmaning…– Enligt mig handlar det om utveckling, att utveckla hela laget. Att alla känner sig delaktiga och har en roll i laget som är betydelsefull. Sedan finns det ett jättefokus på att där är det matcher som ska vinnas. Det är hela grejen. Att träna som man gör traditionellt i Sverige har också varit en utmaning, att få hela laget att köpa in i det konceptet. Det har vi lyckats med till och från.– Om du har tillvaron där du har spelare som förväntas bära ansvar, ibland handlar det då om att killarna ska matchas på ett sätt att dom orkar spela och driva laget. Då blir det, som jag sa, lite mini-NHL av det. Träningarna emellan har då blivit lidande och det har då varit en jätteutmaning att få en utveckling i hela gruppen.– Då kommer jag även in på spelschemat som är väldigt speciellt med ”back to back”-matcher varje vecka med slitningar i truppen och på vissa spelare. Man kommer då till en helt annan nivå vad det gäller coachning och hantera olika typer av individer för att optimera prestationen i matcherna.– I Sverige ligger mycket fokus på träning, utveckling och att man ser långt fram i framtiden. I den här verksamheten har fokuset nästan uteslutande legat på att vinna nästa match. Det tycker jag är den stora skillnaden.

Just att lagen har vissa framträdande spelare som förväntas leverera är något Bert Robertsson ser som en stor skillnad i jämförelse med exempelvis Sverige.

– Vi har till exempel haft Roman Cervenka i vårt lag. Tyler Moy, Maxim Noreau, Emil Djuse, Nick Jensen och (Jordan) Schroeder som gavs väldigt mycket ansvar. Ibland var det tufft för dom att hantera det, men även för spelarna runt omkring.

– I just det här med ledarskap tycker jag att det här varit väldigt tufft att hantera.



Hade du chansen att ändå jobba vidare i Schweiz trots utmaningarna?

– Jag har haft möjligheten att stanna kvar i Schweiz, absolut. Det finns många anledningar till att jag försöker hitta andra lösningar.

“Kan inte säga något om nästa säsong"

– Kanske inte färdig. Jag tycker det spelas en häftig hockey där och är intressant det här med ledarskap, vilket jag tror att man kan utveckla jättemycket där. Det finns mycket, mycket mer att ge än det vi lyckats åstadkomma i Rapperswil… Inte färdig, men jag tycker att det varit väldigt påfrestande på många sätt, slitit på ett sätt och jag måste tänka om på något sätt. I alla fall nu.

Robertsson uppges nu alltså vara klar för Malmö till kommande säsong. Uppgifter han inte vill bekräfta. Han gör dock ingen hemlighet av att det blir en flytt hem till Sverige.



Åt vilket håll blickar du för ditt nästa tränarjobb?

– Jag blickar mer åt Sverige. Det är inte bara för sporten utan även för det sociala. Det är mycket familjen. som är inblandad, det måste jag erkänna.

– Sporten är en del. Sedan är privatlivet en stor pusselbit för att få allting att lira och det tycker jag inte att jag riktigt fått ihop där nere.

Du placeras av media i Malmö till kommande säsong, hur är statusen mellan dig och Skåneklubben?

– Jag kan inte säga någonting om nästa säsong just nu.

Står Bert Robertsson i ett SHL-bås igen till nästa säsong? Foto: Bildbyrån.

“Jättetufft - mycket tuffare än jag hade förväntat mig"

Har det varit tufft socialt att bo i Schweiz?

– Det har varit väldigt tufft att hålla kontakten med människor där hemma som jag bryr mig om. Den biten har varit jättetuff att hantera. Mycket, mycket tuffare än vad jag hade förväntat mig.

– Ska jag vara ärlig var jag inte riktigt beredd på det utan trodde att det skulle vara mycket enklare att få ihop det sociala. Spelschemat har gjort sitt och distansen är uppenbar. Det har inte varit så att jag bara har kunnat åka hem över en helg. När jag var i Linköping kunde jag ändå åka upp till Skellefteå eller Nykvarn då det fanns luckor i schemat för att träffa familj, mamma, pappa, syskon, andra polare och så vidare.

– Distansen har varit för långt rent geografiskt, men även emotionellt. Det har blivit att jag stängt av eftersom det varit för jobbigt då det varit den här distansen. Jag måste erkänna att det varit påfrestande.

– Det är skillnad om man har familjen med sig, men det nätverket eller andra sociala kontakterna jag vid haft i rinken, hade jag inte på samma sätt. Det har jag saknat. Speciellt i motgång är det tufft och man behöver ett stöd på ett annat sätt. Den distansen har varit för lång. Samtidigt måste jag erkänna att vissa av kontakterna jag haft i rinken har varit fantastiska.



Kommer du hänga i Gavlerinken resten av den här säsongen för att följa din son Simons framfart i Brynäs?

– Så kommer det bli av förklarliga skäl. Dels är det väldigt häftigt med slutspel över huvud taget. Det är en av de sociala grejerna jag verkligen saknat, att kunna vara nära familjen och stötta på alla sätt och vis.

– Jag har inte bara en son utan två. Joel åker skidor och att då inte kunna åka och stötta sina barn när dom utövar sina idrotter… För mig har det varit tufft.

– Nu var jag i Järvsö några dagar och kollade när yngsta pojken åkte skidor. Han håller på med ”free ski”. Att samla hela familjen och titta på det är djävulskt mycket värt.

– Joel lyckades i helgen kvalificera sig till Junior-VM som går nere i Livigno. Han har krigat på och hittat sin väg. Dock lite mer anonymt. Jag har två pojkar som är väldigt hängivna och intresserade av idrott. Jag är ruggigt stolt över dom.

– Absolut att jag kommer vara i Gavlerinken. Sedan har jag min hemort i Nykvarn utanför Södertälje där jag har folk jag vill träffa och umgås med. Jag kommer skutta emellan. Det är bara två timmar emellan och jag sitter just nu i bilen från Gävle och på väg till Nykvarn, avslutar Bert Robertsson.

