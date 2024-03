Märkliga scener utspelade sig i Buffalo under lördagskvällen.

Alla trodde att Owen Power hade avgjort i förlängningen men målet dömdes bort efter att alla spelare redan lämnat isen och de fick då springa ut för att spela klart matchen.

Buffalo lyckades ändå vinna matchen efter straffläggning.

Det blev ett mycket underligt slut på matchen mellan Buffalo Sabres och Edmonton Oilers under lördagskvällen.

Oilers ledde med 2-0 tidigt men Buffalo kämpade sig till tillbaka till 2-2 och tvingade fram förlängning efter att backen Jacob Bryson skjutit sitt första mål för säsongen.

Väl framme i förlängningen trodde alla att Owen Power avgjorde för att säkra segern för Buffalo. Han gjorde nämligen mål med bara två sekunder kvar att spela. Spelarna firade, tackade fansen och de båda lagen gick ut till omklädningsrummen samtidigt som publiken i arenan också började röra sig hemåt.

Men då dömdes målet bort.

18 sekunder innan Power sköt in pucken i målet bedömdes nämligen Buffalo ha varit offside när de äntrade offensiv zon. Det tog flera minuter innan domarna kom fram till beslutet att döma bort målet via videogranskning och spelarna hade redan hunnit börja byta om.

Men eftersom målet dömdes bort var matchen inte färdigspelad utan skulle återupptas med 20 sekunder kvar av förlängningen. Spelarna fick då slänga på sig grejerna igen och gå ut på isen för att spela klart matchen.

– Det är nog det sjukaste jag någonsin sett i en match. Jag sprang in i omklädningsrummet och hälften av spelarna hade redan tagit av sig utrustningen, säger Bryson.

– En av coacherna kom in och skrek att det var offside så det var självklart lite av en stress att få på sig allting igen och ta sig ut igen så fort som möjligt, säger Edmontons Leon Draisaitl.

