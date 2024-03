ANNONS

Vid 38 års ålder har den tidigare stjärnmålvakten Jonathan Quick fått en nytändning. Det gör att New York Rangers väljer att förlänga veteranens kontrakt med ytterligare en säsong.

Både 2012 och 2014 var Jonathan Quick en av de främsta anledningarna till att Los Angeles Kings vann Stanley Cup.

Efter det har NHL-karriären kantats av en del svajiga säsonger, men när man minst anade det har veteranen gått en ny vår till mötes i New York Rangers. Efter att ha sajnat med klubben som free agent i fjol har den nu 38-årige burväktaren svarat för en riktigt stabil säsong som back-up till klubbens ryske stjärnkeeper Igor Sjestjorkin.

Quick har levererat så pass bra spel att Rangers på söndagen meddelade att de förlänger hans avtal över säsongen 2024/25. Kontraktet är värt 1,25 miljoner dollar och har en modifierad no trade-klausul som gör att Quick kan välja ut 20 lag Rangers inte kan trejda honom till.

Lämnade Los Angeles Kings i fjol

Jonathan Quick lämnade för första gången under NHL-karriären Los Angeles Kings i fjol. Detta då han trejdades till Vegas Golden Knights via Columbus Blue Jacketss. I Las Vegas blev han Stanley Cup-mästare för tredje gången under sin NHL-karriär, dock utan att stå några matcher i slutspelet.

Den här säsongen har amerikanen gått segrande ut 13 av sina 21 matcher för Rangers med en räddningsprocent på 91,6.

Under karriären har Quick gjort 774 NHL-matcher. Han behöver bara spela 15 matcher till för att ta sig förbi Gilles Meloche och bli en av de 20 målvakter i NHL-historien som gjort flest matcher i ligan.