Det har spekulerats länge — och nu är det helt klart.

Elias Pettersson har skrivit på ett nytt åttaårskontrakt med Vancouver.

Förhandlingarna har länge varit låsta och det har till och med ryktats om en trejd till Carolina Hurricanes.

Men nu står det klart att Elias Pettersson stannar i Vancouver. Klubben meddelar att den svenska superstjärnan har förlängt sitt kontrakt med åtta år. Lönetaksträffen hamnar på 11,6 miljoner dollar per säsong. Med det blir han nu också lagets överlägset bäst betalda spelare. Noterbart är också att han nu har den femte högsta lönetaksträffen i ligan nästa säsong.

Totalt är kontraktet värt över 900 miljoner svenska kronor.

Vancouver Canucks General Manager Patrik Allvin announced today that the club has agreed to terms with forward Elias Pettersson on an eight-year contract.