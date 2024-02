ANNONS

Marcus Eriksson har gjort stor succé i Södertälje den här säsongen. Flytten till den allsvenska toppklubben uppstod efter att moderklubben Vita Hästen gått i konkurs.

– Hjärta för Vita Hästen har jag definitivt fortfarande, säger stjärnforwarden till hockeysverige.se.

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Negativa rubriker har en förmåga att avlösa varandra då det kommer till Vita Hästen.

Efter klubbens andra konkurs spelar Vita Hästens A-lag idag i division 3. En av föreningens bästa egenfostrade spelare genom alla tider är Marcus Eriksson. Totalt har han gjort 19 säsonger i klubbens A-lag. Givetvis är han både ledsen och besviken över att klubben ånyo gått i ”konken”.

– Klart att det var otroligt tråkigt då vi fick det här beskedet förra säsongen. Jag vet inte om jag kan säga att det kom som en chock, men jag trodde inte att det var så allvarligt som det visade sig vara, säger Marcus Eriksson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var ett bevis på att saker och ting inte skötts tillräckligt bra i föreningen under x antal år. Jag har svårt att tro att vi drog på oss alla skulderna under ett år.

– Vi fick aldrig något ”rull”. Det började bra med första säsongerna i Hockeyallsvenskan. Sedan kändes det som intresset dog lite och även allt runtomkring. Det blev inte samma ”hype”. Vi lyckades inte locka tillräckligt med folk och kanske inte näringslivet heller.

– Jag tycker att det kändes som att vi stod och stampade lite på samma ställe år efter år och det blev ingen utveckling på vare sig lag eller förening.

Marcus Eriksson är den som spelat flest matcher för Vita Hästen genom tiderna. Foto: Bildbyrån

"Ovärderligt att få in honom på den posten"

Marcus Eriksson fortsätter:

– Det var att kämpa för att överleva på alla plan varje år. Till slut gick det inte längre. Sedan är det tragiskt med två konkurser på 25 år. Det svärtar ner namnet.

– Tråkigt, men vi får hoppas att det kommer ut något positivt av det. Nu har Vita Hästen ett fantastiskt stöd i trean och mycket folk på matcherna. Jag hoppas att dom kan göra något bra, se till att det blir en omstart i hela föreningen, vara smart med pengar som kommer in och med hur man bygger upp det hela så man inte står där om 15-20 år och det är samma skit igen.

– Det gäller att ta vara på det här för jag tror inte Vita Hästen får så väldigt många chanser till med egentligen någonting i Norrköping. Skulle det bli en tredje konkurs om några år så vete fasen hur det skulle gå.

Vad tror du det betyder att din nära vän, Jesper Samuelsson, klivit in och jobbar i klubben?

– Otroligt viktigt. Han kan väldigt mycket hockey, har ett stort hjärta för klubben och vill Vita Hästen väl.

– Han har även en hockeykunskapsnivå som få andra har i division 3, förstår spelet bra och allt sådant.

Är det viktigt att det just är han med tanke på den ikon han är i Vita Hästen?

– Ja, det tror jag. Absolut. Nu är det, som sagt var, någon som har ett hjärta för klubben, vilket är vad som nu speglar allt. Alla vill få in den här gamla Vita Hästen-känslan som var i division 1. När man gick upp i Hockeyallsvenskan kunde man inte fortsätta vara lika gemytliga och en småklubb.

– Klubben vill få tillbaka att folk kan vara delaktiga i Vita Hästen. Där tror jag ”Sama” kan vara en bra punkt för att samla ihop allt det där med sitt namn och det han gjort för föreningen.

– Det är ovärderligt att få in honom på den posten, vilket skapar en trovärdighet i egentligen allt klubben håller på med.

Marcus Eriksson på Himmelstalundsfältet i Norrköping. Arkivbild: Ronnie Rönnkvist

“Om jag ska vara helt ärlig tror jag inte att det kommer ske”

Många äldre minns när Rickard Rauge, Björn Thorsell, Pontus Molander, Conny Gyllander, Magnus Sundquist, Johnny Strid, Peter ”Firsov” Eriksson (Marcus pappa) med flera under flera år var nära att ta upp Vita Hästen till Elitserien. Intresset kring laget var enormt då, men behövs idag egentligen ett elitlag i Norrköping?

– Nu är jag färgad (skratt) och jag tycker att Norrköping är en stad som har alla förutsättningar. Sedan har staden drabbats av många nedläggningar på stora företag. Under 1990-talet var det bland annat Ericsson.

– Norrköping har en hög arbetslöshet och staden är kanske inte lika attraktiv längre, men jag tycker definitivt Norrköping som stad ska kunna ha ett elitlag i hockey.

– Vad som exakt har gått fel vet jag faktiskt inte, men på sikt måste klubben göra saker annorlunda än vad Hästen har gjort tidigare. Att kanske få fler ungdomar att börja med hockey och få en skjuts därifrån. Sedan ha en röd tråd med att man växter upp och fortsätter spela i Hästen.

– När ungdomarna blir vuxna och kommer ut i näringslivet vill man vara med och stötta i stället att som nu då det varit folk som blivit utslängda från ungdomslag och så vidare. Vilket kan till slut slå tillbaka när dom blir vuxna, kommer ut i arbetslivet och minns hur deras karriären avslutades i Hästen.

– Alla måste vara medvetna om att det är mycket som spelar roll, att man skapar ett positivt helhetsintryck av Vita Hästen. Inte bara en A-lagsverksamhet utan även förstå att hela ungdomsverksamheten bygger på sikt och med folk som bryr sig om Vita Hästen. Sedan får klubben bygga vidare därifrån.

Marcus Eriksson är idag 38 år och spelar den här säsongen i Hockeyallsvenskan för Södertälje. Någon större tro på att en dag återvända till Vita Hästen för spel har han inte.

– Om jag ska vara helt ärlig tror jag inte att det kommer ske. Nu är jag i Södertälje. Det går bra här och jag har planer på att fortsätta min karriär på professionell nivå.

– Nu vet vi inte heller hur lång tid det tar innan man går upp igen. Senast var det 2014 och då hade det tagit en massa år att komma tillbaka. Att ta sig upp då var lättare än det är nu eftersom det bara är ett lag som går upp division för division. Det är inte lätt oavsett vad du ställer för lag på planen.

– Nu ska jag aldrig säga aldrig, men jag tror inte att jag kommer spela A-lagshockey i Vita Hästen igen under min karriär. Det kommer ta lite för lång tid för Vita Hästen att komma tillbaka till den nivån jag vill spela på. Hjärta för Vita Hästen har jag definitivt fortfarande, avslutar Marcus Eriksson.

