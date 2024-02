Joseph Woll har missat över två månaders spel med en skada.

Men nu är Torontomålvakten på väg tillbaka och skickas ner till AHL för att matchas igång.

I höstas klev Joseph Woll fram och började etablera som det nya målvaktsvalet för Toronto Maple Leafs.

Men i början av december åkte den 25-årige amerikanen på en fotledsskada som har hållit honom borta från spel i två och en halv månader. Nu är dock målvakten äntligen på väg tillbaka i spel.

Toronto meddelar nämligen att Woll kommer att skickas ner till farmarlaget Toronto Marlies för att matchas igång efter skadan. Han kommer alltså att få spela i AHL för att hitta formen igen innan en återkomst till Torontos laguppställning.

