Det är fullt fokus på kvällsmatcherna på helgens SHL-dubbel och det vädjas för dubbla bortaskalper. Rögle och framförallt Oskarshamn är helt under isen och mot formstarka topplag väger de för lätt på lördag.

Spelstopp: 17:59

Rögle - Färjestad: 2 @ 2,26

Färjestad har hittat tillbaka till höstens form, återtagit serieledningen och fått tillbaka både Lagacé och Lindbom på målvaktsposten – den sistnämnda gjorde comeback i segern mot Leksand. FBK hade full kontroll på matchen i Tegera Arena och känslan är att Mitells vargar verkligen går all in för seriesegern.

I Rögle-lägret har det varit dystert hela säsongen och ängelholmarna har på allvar blandat sig i kvalstriden. Det offensiva spelet har gått i stå och insatsen i hemmatorsken mot Örebro i torsdags var direkt usel. Det pladdras om trötta klyschor som att “spela enkelt” och “hålla motståndarna på utsidan”, men mot ett pånyttfött Färjestad krävs det något alldeles extra.

Tvåan känns högt trolig och till drygt 2,20 blir det en no-brainer att slå sig ner i den värmländska båten.

Spel: 2 @ 2,26

Tävling: SHL

Plats: Catena Arena

Tid: 18:00

TV: TV4 Sport Live 4, TV4 Play

Oskarshamn - Frölunda: 2 @ 1,61

Läget är hopplöst för Oskarshamn och för ett par dagar sedan gick klubben ut med att Oksanen och Karlkvist kommer att sparas till kvalet. Men nu står det klart att “Karla” missar resten av säsongen och det är ett otroligt tungt bakslag såklart. Trots att MoDo inte alls kom upp i nivå i torsdags åkte ändå IKO på åttonde raka förlusten i Ö-vik tidigare i veckan.

Att maskinen Frölunda ska slarva bort poäng i Be-Ge Hockey Center är ett riktigt långskott. Möjligen kan det smyga sig på lite underskattning, men i övrigt talar ingenting för ett favoritfall i Småland. Firma Ruohomaa/Strömwall har växt fram till en sylvass duo som på egen hand sänkte Växjö i torsdags och detta var sjunde raka segern för göteborgarna.

Priserna må vara pressade, men här är det ändå svårt att förbise Oskarshamns kollaps och motivationsbrist. Tydlig bortaseger.

Spel: 2 @ 1,61

Tävling: SHL

Plats: Be-Ge Hockey Center

Tid: 18:00

TV: TV4 Sport Live 3, TV4 Play

