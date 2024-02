Den andra omgången av Beijer Hockey Games går av stapeln på lördag. Finland ställs mot Tjeckien vid lunchtid och senare under eftermiddagen väntar schweiziskt motstånd för Tre Kronor. Sam Hallams landslag är givetvis klara favoriter men känslan är att oddset på hemmafavoriten är lite väl pressat!

Spelstopp: 11:59

Finland - Tjeckien: 1 @ 2,42

Trots att spelare som Janne Kuokkanen och Kalle Kossila saknas har Finland fått med sig en slagkraftig trupp till Värmland. Det finns gott om SHL-spelare i laget, men längst fram i ledet går Antti Suomela. Oskarshamn gamla poängkung gjorde fyra mål i Karjala Cup, men trots att han gick mållös från Schweiz-matchen i torsdags blev det ändå en blåvit seger med 4-2.

Tjeckien har överlag gått bättre i Euro Hockey Tour, men i den här turneringen saknar tjeckerna flera tongivande spelare. Tjeckerna inledde piggt mot Tre Kronor (1-4), men efter två snabba svenska mål var det full kontroll från Sam Hallams mannar och Tjeckien hade svårt att hänga med. Finland må inte vara lika bra som Sverige, men de ska vara tillräckligt starka för att tryck tillbaka Tjeckien.

Marknaden har svårt att skilja lagen åt men jag anser att Finland ska gälla favoriter och ettan klickas i till 2,42.

Spel: 1 @ 2,42

Tävling: Beijer Hockey Games

Plats: Löfbergs Arena

Tid: 12:00

TV: SVT Play

Sverige - Schweiz: Sverige -1,5 @ 1,84

Tre Kronor är favoriterna till att plocka hem Euro Hockey Tour. Sverige gick rent i Swiss Ice Hockey Games som spelades i december och 4-1-segern mot Tjeckien under torsdagskvällen var ett styrkebesked. Tre Kronor fick inte riktigt igång spelet i numerärt överläge, men i lika styrka var Sverige numret större än Tjeckien.

I den andra omgången väntar turneringens svagaste motstånd på pappret. Schweiz har torskat samtliga matcher den här säsongen och i Värmland saknas flera ledande spelare såsom Dean Kukan, Denis Malgin och Calvin Thürkauf. Utan dessa herrar ska alpmännen väga lätt i Karlstad.

Tre Kronor besegrade Schweiz med 4-2 nere i Zürich i december och då var det ett klart mer ordinarie schweiziskt landslag. Nu när gästerna saknar ett gäng ledande känns Sverige -1,5 till 1,84 riktigt fint.

Spel: Sverige -1,5 @ 1,84

Tävling: Beijer Hockey Games

Plats: Löfbergs Arena

Tid: 16:00

TV: SVT2, SVT Play

Dubbeln

Finland - Tjeckien: 1 @ 2,42

Sverige - Schweiz: Sverige -1,5 @ 1,84

Totalt odds: 4,45

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.