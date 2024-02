Sex fina hockeyallsvenska matcher samt två Allettan-strider står på fredagens PP-meny. Fredagens bong kryddas med 250.000 kronor i extrapengar, vilket givetvis gör det hela än mer intressant. Ett par riktigt vassa spikar samt flera fina drag lurar i vassen. Nu jobbar vi in åtta gröna bockar!

Spelstopp: 18:59

1. Södertälje - AIK 2

AIK fortsätter att skörda rikligt med trepoängare. Gnaget håvade in sin femte raka i och med 4-1-skalpen mot ett defensivt slapphänt Östersund på Hovet. Muzito-Bagenda bombade in ett PP-mål mot jämtarna och 27-åringen har därmed svarat för mäktiga sju poäng på fyra matcher. Södertälje i Scaniarinken är däremot en fruktad uppgift för de svartklädda. Bara en gång sedan 2019 har besökarna jobbat in en trea på denna ogästvänliga plats. Gästernas form går inte att undvika och någonstans mitt i allt behöver vi gå kort om tecken samt chansa lite. AIK har varit otroligt solida defensivt och får agera chansspik idag. Den som har råd tar givetvis med fler tecken.

2. Mora - Brynäs 2

Mora fick tillbaka Brandsegg-Nygård samt Johan Persson i spel mot Nybro. Masarna var likväl kort om ordinarie spelare. Petter Vesterheim och Noah Steen är iväg med det norska landslaget medan Modigs, Levinsson och Ilestedt hittas på skadelistan. Ett desarmerat MIK fick smaka på tennissiffror i Liljas Arena (1-6) och även under fredagen har jag extremt svårt att se Mora orka mäta sig med serieledarna från Gävle. Brynäs kämpade ner Djurgården över 65 minuter plus straffar senast är sett till helheten ett lag som förmodligen inte hade gjort bort sig i SHL. Tvåan närmast, men vi garderar med ett kryss då Brynäs på något vis ändå snubblat bort några poäng på slutet.

3. Djurgården - BIK Karlskoga X

Herrejösses vad fina Djurgården var under matchens första femton minuter i rivalmötet i Gävle. DIF skövlade Brynäs tidigt in i matchen och hade bud på mer än den 2-0-ledning som Andersson och Karlsson hade ordnat i Powerplay. En simmande Clara räddade bland annat DIF-lägen med ryggen och ytterligare ett par fina chanser brändes innan ett sent reduceringsmål i den första akten förändrade matchbilden. Brynäsarna gjorde plötsligt DIF små och Honkens gäng fick till slut lämna “Monitorn” med en ynka poäng. Hemmalaget har varit ojämna under vintern där bara fyra av elva försök sedan tionde januari har inneburit trepoängare. Karlskoga vinner visserligen inga matcher just nu, men värmlänningarna reser till Hovet utan det minsta att förlora och har genomgående den här säsongen gjort bra insatser mot Djurgården. Värdemässigt lyser högersidan av guld. Där vill vi givetvis vara och vaska. Helgardera i hopp om en gästande knall.

4. Östersund - Björklöven 1

Det är saker som inte stämmer runt Björklöven. Stråhles mannar verkar svårmotiverade så fort ett lag som är sämre på pappret står på motsatt sida. En egenskap som åtminstone i grundserien är illavarslande. I ett kommande slutspel lär det däremot inte spela någon större roll då Löven toppar en tabell för bara topp -klubbarna. Som bekant huserar Östersund i botten och som ni alla säkert vet triumferade jämtarna så sent som under förra veckan mot detta märkliga Umeå-lag. 4-1 till Tero Lehteräs mannar då kan mycket väl bli 4-1 till den finländske tränarens lärjungar nu. Östersund är sedan tiotalet matcher bakåt i tiden ett mittenlag i Hockeyallsvenskan som dessutom löst poäng i fem av de senaste sex hemmamatcherna. Jag väljer att helgardera här i hopp om skräll.

5. Västervik - Västerås 1

Även om Västervik och Östersund befinner sig på platserna under nedflyttningsstrecket är det Västerås som i mina ögon är den största floppen. De gulsvarta spelar en huvudlös hockey och såg bitvis förvirrade ut hemma mot Kalmar då Helmerssons mannar än en gång förlorade. Att gästerna dessutom ser ut att tappa sin skickliga keeper Halonen gör inte de tillresta mer slagkraftiga och pålitliga. Västervik kommer spela negativt kvalspel i vår och med vetskapen om detta kan de rödvita försöka bygga upp något bra och jobba med sitt spelsystem som i slutändan eventuellt kan rädda kontraktet via kval. Joel Kant är ny i hemmalagets dress. Luleå-figuren grejade 1+1 mot Tingsryd senast och var riktigt vass då VVIK pressade TAIF senast (3-4-förlust). 1X är tecken som smakar mumma i min mun även om helgarderingen är en rimlig väg att vandra.

6. Kalmar - Tingsryd 1

Vi har funnit vägen till en drös med trevliga skrälldrag vilket öppnar upp dörren för en värdemässigt mindre rolig spik. Kalmar tror jag vinner hemma mot Tingsryd. KHC skrinnar ut till detta Smålandsderby med tre raka segrar i bagaget och en fin åttondeplats i tabellen under skridskorna. Engstrand har spelat stor hockey mellan stolparna och överlag är jag extremt imponerad av värdarnas rekryteringar under säsongen. TAIF tog en blytung seger mot Västervik senast och de grönvita har i och med detta roffat åt sig ett avstånd på tolv poäng ner till Östersund under strecket. Det avståndet tror jag kommer att behövas då framförallt gästernas spel bortom Dackehallen under 2024 haft mer att önska. Ettan singlas.

7. Skövde - Mariestad X

Det är upplagt för fest i Västergötland. Tungviktarmötet mellan Skövde och Mariestad huserar alltid drösvis med känslor och när dessutom klubbarna fajtas runt den sista slutspelsplatsen i Allettans södra serie kommer det knappast bli någon “normal” serielunk i Billingehov. Spelarmaterialet av något högre kvalité anser jag Boisarna stå med. Däremot känns SIK som det bättre kollektiva bygget vilket hittills bringat in en pinne mer i fortsättningsserien. Sett till lagens tre inbördes möten denna säsong är det däremot minimal fördel för Mariestad. Detta känns helt öppet och alla tecken ska vi tidigaste möjligt kasta in.

8. Sundsvall - Vallentuna 1

Vallentuna stod helt utan chans borta mot Hudiksvall under torsdagen. Målen rasade in i strid ström bakom en utlämnad Felikx Olsson i Stockholms-lagets bur. Efter 1-5 i brakan valde ledarna att byta keeper, men inte heller August Hedlund kunde stoppa ett rakt igenom kliniskt Hudik som gick ifrån till en solklar 8-1-seger. Mindre än ett dygn senare ska besökarna försöka repa mod och utmana ett för stunden väldigt bra Sundsvall. Medelpad-klubben har besegrat båda topplagen (Väsby och Lindlöven) den senaste tiden och känns rejält på gång efter en svajig start på fortsättningsserien. Detta vinner hemmalaget tämligen bekvämt.

Superspiken! - Sundsvall

Vallentuna åkte på plumpen igår mot Hudiksvall (8-1) och dagens match mot Sundsvall blir inte heller någon lätt match. Siffrorna lär inte bli lika stora, men några poäng löser man inte här heller.

Skrällbudet! - Karlskoga

Djurgårdens urladdning mot Brynäs senast kan ha satt sina spår. Samtidigt har Karlskoga allt att vinna på Hovet och kommer utmana hela vägen in i kaklet. Kul tvåa.

1. Södertälje - AIK 2

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.