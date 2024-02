Fortsatt tungt för Juniorkronorna – åkte på ny förlust

ANNONS

Det har inte gått Juniorkronornas väg den senaste tiden. Under torsdagen åkte man på sin tredje raka förlust efter att ha förlorat med 3-1 mot Tjeckien.

I den första matchen förlorade man med 7-2 mot Finland. En match som följdes upp med en 4-0-förlust mot Schweiz, där man alltså nollades.

Mot Tjeckien fortsatte den dystra trenden.

Efter en mållös förstaperiod hamnade Sverige i underläge i den andra akten. Isac Hedqvist lyckades dock svara och inför den tredje var ställningen då 1-1.

Sköt 52 skott på mål

Men där gick det inte Sveriges väg. Åtta minuter in kom 2-1 och med fem minuter kvar fick Tjeckien även in trean. Sverige lyckades aldrig svara något mer utan slutsiffrorna skrevs till just 3-1.

Sverige sköt 52 skott men fick alltså bara in ett mål. Teodor Munther i det svenska målet räddade 34 av 37 skott.

Det återstår nu en sista match för den här samlingen. Den spelas under morgondagen mot Tyskland.

