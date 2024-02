ANNONS

Het, hetare, Oscar Lindberg.

Ingen har gjort fler poäng än Skellefteåstjärnan under 2024 och under söndagen stod han för 1+2 i Skellefteås 4-3-seger mot Malmö.

Sedan årsskiftet har ingen spelare i SHL varit bättre än Oscar Lindberg sett till poängproduktion. Han hade gjort 15 poäng på elva matcher efter nyår – och under söndagens bortamatch mot Malmö såg han till att förbättra den statistikraden.

Lindberg stod nämligen för 1+2 och låg bakom det mesta för Skellefteå i 4-3-vinsten mot Malmö. Han har nu gjort 18 poäng på de tolv senaste matcherna i SHL.

Malmö kom till matchen med tre raka vinster medan Skellefteå hade tagit poäng i fyra raka matcher och en av sviterna skulle komma att brytas under söndagen.

Hemmalaget inledde piggt men sedan tog Skellefteå över matchen mer och mer. När bortalaget sedan fick chansen i powerplay så small det för västerbottningarna. Oscar Lindberg klev fram och sköt ledningsmålet.

Dagens enda SHL-match är igång i Malmö 🚨 pic.twitter.com/O3wBMFmlWb — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 4, 2024

Skellefteå öste på och det enda som stoppade dem från att utöka ledningen var Malmömålvakten Adam Werner som stod på huvudet under de första 20 minuterna. Skellefteå vann skotte med hela 19-7 i första perioden.

– De startar ganska bra första minuterna men vi tar över mer och mer, ligger nära dem och ger dem inte mycket is. Vi växer in i det bra och tar över spelet, säger Jonathan Pudas till TV4 i pausen.

Malmö var dock steget efter så långt in i matchen.

– Det är fördel Skellefteå. Vi är lite passiva både med och utan puck. Vi hamnar någonstans mittemellan och det brukar inte gynna någon, säger tränaren Tomas Kollar.

Malmö hämtade upp i andra perioden

I den andra fortsatte Skellefteå övertyga och utökade också halvvägs in i mittperioden. Efter att ha dödat en utvisning etablerade Skellefteå tryck och Oscar Lindberg stod då för en fin aktion och spelade över till Anton Heikkinen som styrde in den till Max Lindholm som sköt in 0-2-pucken.

Malmö svarade dock snabbt och reducerade bara 68 sekunder senare då Fredrik Händemark klev fram och sköt in en retur som godkändes efter videogranskning. Plötsligt fick Malmö energi och lyfte sitt spel vilket ledde till att Lauri Pajuniemi blev målskytt då han skickade in en puck framför kassen som styrdes in via en Skellefteåbacks skridsko,

Malmö gör två snabba mål - det är kvitterat mot Skellefteå 🚨 pic.twitter.com/lCPA7Tpdjs — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 4, 2024

Skotten var 28-13 efter två perioder men ändå var ställningen 2-2.

– Skellefteå är bra tycker jag. Det är lite mellanmjölk av oss så vi ska vara glada för 2-2 tycker jag. Det är ett bra utgångsläge. Vi hänger oss kvar i matchen och nu ska vi göra en riktigt bra tredje och vinna det här, säger Malmökaptenen Fredrik Händemark.

Skellefteå var nöjda med spelet trots att de tappade 0-2 till 2-2.

– Det är jämnt på tavlan men ojämnt i matchen. Jag tycker att vi gör många bra saker och skulle haft lite bättre utdelning offensivt. Sedan kan jag tycka att vi sorterar lite dåligt framför egen målvakt och det blir straffade av den anledning. Men jag är full av optimism här, säger coachen Robert Ohlsson.

Skellefteå fick mål bortdömt – vann ändå

I den tredje perioden fick Skellefteå en drömstart då Linus Lindström höll sig framme och satte 2-3 redan efter 91 sekunders spel via en styrning. Malmö gav dock inte upp utan skulle kvittera senare i tredje perioden då JVM-forwarden Anton Wahlberg kvitterade till 3-3 eter en soloaktion.

Skellefteå trodde sedan att de tog ett kliv mot segern då Rickard Hugg sköt pucken i mål med bara två minuter kvar. Domarna videogranskade dock situationen och kom fram till att Dylan Sikura störde målvakten Werner i skottögonblicket och målet dömdes därmed bort.

EJ MÅL ❌ Rickard Huggs ledningsmål videogranskas och godkänns inte 📽️ pic.twitter.com/9iCkHFUpta — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 4, 2024

Det blev därmed förlängning i Skåne och poängen skulle alltså delas mellan lagen. Det skulle dock bli Skellefteå som tar bonuspoängen sedan Malmö dragit på sig en utvisning för fyra spelade på isen. Då kunde Jonathan Johnson skjuta det avgörande målet för bortalaget och Oscar Lindberg fick en assist även till segermålet.

Skellefteå tar alltså poäng för femte raka matchen och får stopp på Malmös segersvit på tre matcher.

Malmö – Skellefteå 3–4 OT (0-1,2-1,1-1,0-1)

Malmö: Fredrik Händemark, Lauri Pajuniemi, Anton Wahlberg.

Skellefteå: Oscar Lindberg, Max Lindholm, Linus Lindström, Jonathan Johnson.

TV: Experten om Elias Lindholm-trejden