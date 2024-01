Hockeyallsvensk onsdag med sex matcher på schemat. Då har Rekatochklart.com:s Henrik Hedenskog grottat ned sig i formkurvor och tendenser när han guidar oss genom kvällens Powerplay-kupong.

Vi kastar oss ut i den hockeyallsvenska etern då sex av åtta matcher på onsdagens Powerplay hämtas från den svenska andradivisionen. Ett par häftiga fajter synas i sömmarna innan vi till slut kikar ner i Allettan för matcher från Kristianstad och Tyresö. Ett par fina drag samt en och annan vass spik bullar upp för succé. Nu brassar vi igång!

Spelstopp: 18:59

1. Djurgården - Västerås 2

Jakob Ragnarsson äntrar isen på Hovet iförd en DIF-tröja. Med Ytterell skadad har givetvis processen med att få in en back till stockholmarna påskyndats och nu är 24-åringen klar. Härnäst väntar Västerås i huvudstaden och det är ett bortalag som till skillnad mot Djurgården vann i söndags. VIK växte med uppgiften desto längre matchen mot Nybro fortgick och 6-3-segern mot nykomlingarna var i slutändan bärgad. Gästerna har en hög potential när de får allt att klicka och Djurgården blandar och ger. Jag garderar friskt.

2. BIK Karlskoga - Brynäs X

Brynäs jagar en backup-keeper till unge Clara som inte hade sin bästa dag på jobbet i söndags då Löven löste en 5-4-skalp i Gävle. 19-åringen lirade som bekant några matcher med Karlskoga i fjol och är nu åter i Nobelhallen, men denna gång på motsatt sida. Karlskoga gjorde ingen vidare match senast (0-3 mot AIK) och såg efter en period av idel vinster ganska bleka ut, kanske var på tiden med ett litet bottennapp efter en rad starka insatser. Inbördes har Brynäs triumferat två gånger på lika många försök, men en onsdag i Nobellhallen mot ett formstarkt hemmalag är ej en lätt match.

3. Nybro - Almtuna 1

Nybro hade inledningsvis helt okej kontroll på Västerås, men föll på eget grepp efter en tackling av Torp som sänkte VIK:s Jared Dmytriw. Något som tände till de gulsvarta rejält och i slutändan tappade Vikingarna 2-1 till 3-6. Bortaspelet har varit ett problem för nykomlingarna den senaste tiden, men hemma i Liljas Arena är laget betydligt mer välmående. Almtuna jobbar hårt med att få ekonomin att gå ihop och har därför valt att skeppa tunge backen Ragnarsson till Djurgården och ytterligare ett par spelare ryktas bort innan transferfönstret slår igen. Jag har svårt att se Uppsala-klubben resa till Småland och plocka med sig samtliga poäng hem och tycker vi chansspikar Nybro här.

4. Västervik - AIK 2

MoDo:s usla period senaste tiden påverkar Västervik i negativ bemärkelse. Theo Jacobsson är nämligen hemkallad till Övik och jumbons förutsättningar för att vinna matcher blir således än sämre. Hemmaspelet är likväl inte alls så tokigt och flera bra lag har gått på pumpen i ACT-hallen. AIK saknar dessutom en handfull herrar, där i bland annat Kontos, Fitzgerald och Maione är tunga tapp, öppnar det upp en rödblåvit skrälldörr på glänt. Med en tungt streckad tvåa vill jag tidigt få med både krysset och ettan på den småländska kusten.

5. Södertälje - Kalmar 2

SSK är inne i en mycket tung period för stunden. Fyra förluster på fem försök samt 19 insläppta mål under denna tid är inte några siffror som imponerar. Vidells frånvaro är ett hot mot Södertäljes chanser att i slutändan vara med och fajtas om en plats till SHL kommande säsong och mot Kalmar saknas dessutom Alba och viktige keepern Scholl. Gästerna tappade visserligen en 4-3-ledning med bara minuten kvar mot Almtuna senast, men har ändå tillräckligt med offensiv kraft för att hota ett skört SSK-försvar. KHC skickade faktiskt in fem baljor vid förra besöket i Scaniarinken och jag tror de tillresta även denna gång kan vara med hela vägen in i kaklet. En välmående högersida är tidigt ett måste.

6. Björklöven - Östersund 1

MoDo kallade i veckan hem Oscar Pettersson och Östersunds-ledningen satt dock inte still i båten utan agerade snabbt. Adam Hirsch ansluter från Kalmar omedelbart. Björklöven gjorde en fin insats borta mot Brynäs, men ser fortsatt en aning blöta ut defensivt. Niklas Svedberg gjorde debut senast i Löven och var i slutändan den stora skillnaden mellan vinst och förlust. Jag köper IFB:s favoritskap och tror dem tar revansch idag. Man är såpass mycket bättre i grunden än sina motståndare och dagens match känns som en lämplig uppgift och trots hög procent så singlas Björklöven.

7. Kristianstad - Halmstad X

Kristianstad rasade ihop fullständigt i andra perioden borta mot Karlskrona i förra omgången. 1-0-ledningen i NKT Arena blev till ett 1-4-underläge inför sista akten när Kristianstad öste på med 21-4 i skott på mål och fullständigt pulveriserade KIK. Formdippen har också kommit olägligt för värdarna som endast har grejat två vinster på fem raka försök. Halmstad fortsätter att gå som tåget. Hallänningarna gör det mesta rätt och har efter nio omgångar kilat in sig som tvåa i Allettan Södra. Crespin har varit sensationellt bra på linjen och även om ettan ser ut att streckas förmånligt vågar jag inte räkna ut ett starkt Hammers. 1X2!

8. Hanviken - Lindlöven 1

Hanvikens senaste batalj gick av stapeln i Lindesberg då värdklubben triumferade borta mot Lindlöven. Det var andra vinsten i följd för arrangörerna som därmed fått ett litet lyft i tabellen. Nu väntar återigen västmanlänningarna på att utmanas. Denna gång i Tyresö och även ikväll tror jag att Hanviken får jubla efter 60 minuter. Gästerna har gjort det överraskande bra under hela säsongen, men är spelare för spelare inte på Hanvikens nivå. Carl Lidö spikar igen buren och ligger bakom segern. Ettan kan singlas upp till åtminstone 60 procent.

Superspiken! - Björklöven

Björklöven är klasser bättre än ÖIK på pappret och ettan känns given här helt enkelt. Vi bråkar inte och tar denna som dagens säkraste spik.

Skrällbudet! - Kalmar

Södertäljes svacka är brutal just nu. Defensivt svaga SSK kommer få problem med ett lurigt Kalmar i Scaniarinken. Kul skrälldrag.

1. Djurgården - Västerås 1x2

2. Karlskoga - Brynäs 1x2

3. Nybro - Almtuna 1

4. Västervik - AIK 1x2

5. Södertälje - Kalmar 1x2

6. Björklöven - Östersund 1

7. Kristianstad - Halmstad 1x2

8. Hanviken - Lindlöven 1

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.