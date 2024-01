Ny het SHL-omgång att vänta i kväll. Då har Henrik Hedenskog från Rekatochklart.com laddat upp med ett alldeles färskt Powerplay-tips.

Sex heta SHL-bataljer samt två spännande möten i Schweiz står för dörren denna tisdag. Jag har ett par häftiga idéer, både i form av skrällar på svensk mark och ett bra spikförslag i alplandet. Vi drar igång kalaset på småländsk is med mötet HV - FBK och stänger affären med ett mustigt rivalmöte i Bern.

Spelstopp: 18:59

1. HV71 - Färjestad 2

HV71 gjorde en bra bortamatch mot Frölunda, men som alltid föll Tjurarna bortom Husqvarna Garden. Denna gång var det på eget grepp då Hugo Franssons ådrog sig ett matchstraff, varpå Tömmernes avgjorde med 52 sekunder kvar. Nu väntar Färjestad i hemmahallen och det blir en tuff uppgift för smålänningarna. FBK föll visserligen med klara siffror i lördags (0-4 mot Leksand), men spelmässigt gjorde värmlänningarna en bra match och vann bland annat xG-siffrorna solklart. Lagacé lär få chansen mellan stolparna denna kväll och har nordamerikanen en bra dag kan han spika igen buren och hjälpa FBK till poäng. Den som har råd garderar, men jag spikar FBK här. Någon match får de utdelning framåt för såpass bra är dem.

2. MoDo - Frölunda 1

Det är ett MoDo som desperat försöker finna formen. För fjärde gången i följd föll övikarna och nu är avståndet bara tre poäng ner till kvalstrecket. De rödklädda från Norrland har sett en aning valpiga ut under 2024 och den desperata jakten på en toppcenter går vidare och är kanske fullkomligt nödvändig om modoiterna ska orka vända denna negativa trend. Frölunda är i bättre skick, men visar upp en något ojämn sida på bortaplan. Frågan är om ett Ruohomaa-löst VF är tillräckligt på hugget för att svara upp mot ett hemmalag som mer eller mindre måste vinna sina hemmamatcher för att överleva utan kval. Med stor risk att tvåan klättrar iväg en bit bortom 50 procent ska det garderas friskt i Hägglunds Arena.

3. Leksand - Skellefteå 1

Sett till de 25 senaste omgångarna av SHL är Leksand bäst av alla lag. Masarna spelar med en enorm defensiv trygghet och har ligans kanske allra bästa målvaktspar i Larsson-Armalis. 4-0 segern borta mot Färjestad var en mäktig uppvisning från LIF:s sida och att dalaklubben ser ut att ha Carter Ashton brukbar igen gör såklart inte de blåvita sämre. Skellefteå i hemmahallen blir en tuff, men absolut ingen omöjlig uppgift. Truppläget är riktigt bra då vi till exempel fick se Oskar Lang husera i fjärdefemman mot FBK (tvåmålsskytt dessutom). SAIK dock på sin sida byggde om en hel del runt sitt lag inför resan till Ängelholm och matchen mot Rögle. Seger mot RBK blev det och som alltid ska de gulsvarta finnas med på ett hörn då laget möter Leksand. Gardera ettan efter storlek på plånboken.

4. Örebro - Rögle X

Niklas Eriksson-effekten avtog något i och med 0-2 i brakan mot Timrå senast. Att ÖHK mår bättre med sin comebackande coach är det däremot inte mycket att snacka om, men frågan är hur de rödklädda svarar på torsken senast mot ett desperat Rögle. Nye Martel är en chansning från Närke-klubbens sida och det är dessutom tveksamt om den forne NHL-liraren finns med här. Rögle är direkt svaga i anfallszon och det händer väldigt lite saker när det grönvita bestiger offensiv blå och spontant är känslan att skåningarna väger för lätt. Det som ändå talar för Roger Hanssons mannar är att besökarna inte har så mycket att förlora efter fem raka nederlag och knappt ett mål i framkant. Med troligen korrekta streck lämnar jag inget åt slumpen. 1X2.

5. Linköping - Oskarshamn 1

Klas Östman och hans lejon vann till slut fajten mot Bulans björnar i norr. En batalj där en 4-2-seger kunde läggas under östgötarnas fötter efter att norrlänningarna fått se flera ledande spelare linka av med skador. Russell går på vatten och ligger bakom massor av kreativitet. Även Ty Rattie har en otrolig näsa för målet och gör som mot Luleå senast en stor skillnad. Oskarshamn hemma i Saab Arena luktar på förhand tre nya poäng. Oket är tillbaka i gamla synder, men spelar ändå en tillräckligt bra hockey för att det ska kunna bära frukt i Östergötland. Med stor risk för att ettan trampar iväg norr om 70 procent är det helt givet att X2 måste liras ut. Helgardera!

6. Växjö - Luleå 1

Luleå är vingklippta inför resan till Växjö. Både Tyrväinen och Hardegård klev av mot LHC senast och kommer inte till spel i Vida Arena. Bulans drag blir bland annat att skicka in Nikupeteri i förstalinan som ånglok. Jag känner viss oro över den smala trupp som Norrbotten-klubben flyger söderöver med. Växjö behöver inte oroa sig för något då de flyger fram i serietopp och känns helt klart som laget att slå i årets SHL. En hel del tyder på att oddset på den raka ettan kommer fortsätta droppa och kan vi singla ettan till drygt 60 procent är den spikbar i min bok.

7. Fribourg - Zug 1

Fribourg flyger fram på egen is och är tämligen överlägsna alla andra schweiziska gäng när det kommer till spelet framför hemmapubliken. Inte sedan oktober har Drakarna tappat samtliga tre poäng i BSF-Arena. Jag tror inte att Zug har tillräckligt med kraft, trots sin topposition, att vare sig vinna eller lösa poäng här. Svenskarna i hemmatröjan har varit otroligt bra säsongen igenom. Wallmark, Sörensen och De La Rose sprutar in poäng och på backen finns också kvalité i tidigare Frölunda-spelaren Andreas Borgman. Trolig etta till en fin procent.

8. Bern - Biel X

Vi avrundar med en häftig chansspik i ett rivalmöte på plats i den schweiziska huvudstaden. Biel går jättebra just nu och har sannerligen hittat ett vinnande spel. Jakten på topp sex fortgår och laget närmast ovanför strecket är just Bern. Inför den korta resan till huvudstaden visar besökarna poäng i sju av åtta raka fajter, varav sex av dessa är trepoängare. Bern har visserligen fått med sig dubbla vinster i följd, men spelar en aning tveksam hockey för stunden där 4-3-triumfen efter straffar mot Rapperswil i mångt och mycket var Adam Reideborns förtjänst. Svensken motade 37 av 40 skott. Det känns jämnt på förhand och svårt att sia om tecken. Jag plockar med samtliga.

Superspiken! - Växjö

Växjö ångar på och går som tåget och trots Luleås förbättringar sista tiden så tror jag inte Bulans gäng räcker till här. Lite skador som stör i bortalaget och ettan känns given.

Skrällbudet! - MoDo

Frölunda kommer att sakna Ruohomaa ikväll och Modo behöver bryta en dålig trend snarast. Ettan i Hägglunds Arena är tidigt ett tecken vi ska spela ut.

1. HV71 - Färjestad 2

2. MoDo - Frölunda 1x2

3. Leksand - Skellefteå 1x2

4. Örebro - Rögle 1x2

5. Linköping - Oskarshamn 1x2

6. Växjö - Luleå 1

7. Fribourg - Zug 1

8. Bern - Biel 1x2

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.