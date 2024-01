ANNONS

Efter succé i division 1 och ett kort inhopp har Djurgården säkrat upp Ellen Laurence.

– Vi får in en spelare som som alltid kämpar hårt för laget, säger sportchefen Johan Schillgard på klubbens hemsida.

Den 23-åriga Ellen Laurence fortsätter i Djurgårdströjan. Stockholmsklubben meddelar under tisdagen att man har plockat in kanadensiska forwarden på en permanent övergång. Detta efter ett fem matcher långt inhopp under januari.

– Grunden är att vi haft en del skador, avbräck och landslagsuttagningar som slitit hårt på truppen. Vi gick in i säsongen med tolv forwards, sju backar och tre målvakter och inför fortsättningen kände vi att det vore skönt med ny energi in i gruppen. Det här skapar även en ökad konkurrens, säger Djurgårdens sportchef Johan Schillgard på klubbens hemsida.

Ellen Laurence flyttade till Sverige inför denna säsong och har gjort succé i Södertälje och divison 1. Där blev det 25 poäng (16+9) på elva matcher innan hon plockades in i Djurgården.

