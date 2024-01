ANNONS

Om bara drygt två veckor är det tranfserdeadline inom svensk hockey.

Men enligt Thomas Johansson letar inte Leksand efter några nyförvärv – och han svarar här också på frågorna kring lagets backsida.

– Det sas unisont att det var så dåligt att jag trodde att jag var helt dum i huvudet och såg något annat än vad alla andra såg, säger “Tjomme” till hockeysverige.se.

LEKSAND (Hockeysverige.se)



Sex backar i senaste matcherna, Anton Lindholm skadad samt Fred Nilsson och Lucas Lagerberg Hoen utlånade. Men att det skulle vara någon back-kris i Leksand eller jakt på att stärka upp just försvarssidan är inget sportchefen, Thomas Johansson, känns vid.

– Vi har en otroligt bra backbesättning, säger Thomas Johansson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har Fred i Mora att tillgå. Sedan har vi Lucas Lagerberg i Tingsryd som vi också kan låna hem när vi vill. Då har vi nio backar.



Hur är statusen på Anton Lindholm?

– Jag tror att det bara är några dagar bort innan han spelar. Han kommer inte spela imorgon, men han kan absolut vara aktuell för torsdag eller lördag.

Anton Lindholm är snart tillbaka i spel igen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad är det sagt om Fred Nilsson?

– Han är i Mora tills vidare. Samma sak där, att behöver vi ha Fred så kan vi plocka hem honom.



Även efter den 15:e februari?

– Ja. Samma sak gäller Lagerberg.

Slår tillbaka: “Förstår inte varför folk tycker att vi ska stärka upp”

Tittar ni på att stärka upp backsidan inför slutspelet?

– Nej, jag förstår inte varför folk tycker att vi ska stärka upp på backsidan. Vi har nio backar och jag tycker kvalitén på dom är jättebra.

– Jag vet att vi fått till oss mycket frågetecken om det och varit ett väldigt tjat om våra backar under hela säsongen. Ska jag vara helt ärlig har jag aldrig förstått varför. Det sas unisont att det var så dåligt att jag trodde att jag var helt dum i huvudet och såg något annat än vad alla andra såg.

– Tittar vi på backsidan vi har och jämför med andra så har vi två landslagsbackar i Olle Alsing och Anton Lindholm. Hade Matt Caito varit svensk är jag övertygad om att han hade aspirerat på en landslagsplats.

– Vi har en som spelat Junior-VM (Anton Johansson). (Patrik) Norén har en stor erfarenhet av spel i SHL, stabil. Eddie Larsson, samma sak, stabil.

– Om vi jämför med vad Skellefteå har så spelar (Jonathan) Pudas i landslaget. (Petter) Granberg spelar i landslaget. (Axel) Sandin Pellikka spelade i juniorlandslaget. Skellefteå har även fått tillbaka (Elias) Salomonsson som är juniorlandslagsback, men där bakom?

– Därför har jag inte riktigt förstått varför man varit på vår backsida. Jag förstår fortfarande inte det.



Den back i Leksand som kanske varit det största utropstecknet är Alexander Lundqvist.

– Vi har investerat rätt mycket tid i Alexander under många år med utlåningar, och sett någonting i honom som vi egentligen bara väntat på ska få blomma ut. Nu har han verkligen tagit det klivet och gjort en fantastisk säsong.

Alexander Lundqvist har varit en positiv överraskning den här säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Leksand letar inte nyförvärv: “Förstår inte den hysterin”

Tittar Leksand på att plocka in någon ytterligare på forwardssidan innan deadline?

– Nej, det gör vi inte. Vi har 15 forwards då alla är friska. Dessutom har vi Hannes (Hellberg) utlånad till Västerås på samma premisser som Lucas Lagerberg.

– ”Peppar, peppar ta i trä”, får vi vara friska i alla lagdelar tycker jag det här laget som jobbat ihop, som är en fantastisk grupp, att det skulle kännas väldigt konstigt att ge sig in och tro att det finns något bättre som väntar runt hörnet och som kanske mer skulle kunna stöka till en gruppdynamik, hierarki, och ett lag som vi jobbat med under en lång tid bara för att vi skulle plocka in någonting. Jag förstår inte den hysterin.

– Sedan kan jag förstå att om man ligger lite skrynkligare till eller har en massa skador att man måste göra någonting för att ha kroppar att jobba med. Att vårt lag skulle bli bättre av att det står någon runt hörnet och väntar är jag ytterst tveksam till.



Hur mår Carter Ashton?

– Bra. Jag hoppas att snart får se honom på matcherna också.



Och Björn Hellkvist?

– Jag pratade med Björn härom dagen. Han är rätt pigg utifrån förutsättningarna och har ständig kontakt med specialister i Lund. Dom försöket ”mickla” med lite olika saker för att se van kan få för effekt.

– Det är ett letande i att få en bra vardag och att må bra varje dag. Just nu är vissa dagar jättebra medan andra inte lika bra, vilket kanske är en följd av den sjukdomen.



Är det aktuellt att han kommer tillbaka inom kort?

– Inte som det ser ut just nu, avslutar Thomas Johansson.

