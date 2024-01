Efter en helg fylld av het hockey tar vi sats mot en ny vecka. Henrik Hedenskog från Rekatochklart.com har ett nytt Powerplay-tips att dela med sig av.

Måndagens Powerplay löper över dubbla dagar. Den första frontas av två intrikata drabbningar från SDHL där trean ställs mot fyran och femman mot sexan. Vidare landar vi i Metal-ligaen innan nattens NHL-dust i den kanadensiska huvudstaden agerar länk till ett kupongavslut signerat Liiga. Mot åtta rätt!

Spelstopp: 17:59

1. Frölunda - Brynäs 2

Att Frölunda inte är någon ordinär SDHL-nykomling visste vi långt innan säsongen ens drog i gång. Sportchef Kim Martin har hittat lösningar vid långtidsskador på några av de absolut viktigaste kuggarna. Sisten in, Liliane Perreault, är extremt skicklig och sevärd. Neatbys målvaktsspel och fenomenala siffror i special teams gör VF till en dark horse i vårens slutspel. Brynäs har fått betydligt kortare vila inför detta möte, men det var inte som att söndagens 10-1-seger mot HV71 kostade tonvis med energi. Hattrickskytten Schneider stack ut i ett lysande kollektiv som även här får finna sig i att vara favoriter, om än knappa sådana. Dra från höger och så långt det bara går.

2. Linköping - Djurgården 1

Sara Hjalmarsson, Haruka Toko och två grymma målvakter har gjort sitt yttersta för att Linköpings maskineri ska gå på högvarv. Långa stunder har det dock känts som att ett kugghjul saknats. Backstjärnan Jessica Adolfsson har varit borta snudd på hela säsongen på grund av en ryggskada. Nu gör hon äntligen comeback, en otrolig injektion även om det bara blir ett par byten till en början. Dessutom har defensiva backtillskottet Sally Hoerr fått klartecken från migrationsverket. Järnkaminernas långa svit med poäng i varje match sprack senast mot Brynäs (1-4) och känslan är att de sprungit i bästa laget under en längre tid. Ettan singlas till vad som ser ut att bli läcker procent.

3. Esbjerg - Rödovre 1

Om 9-3 mot Rungsted innebar att Esbjerg svävade bland molnen så var 1-5 mot Aalborg istället en ordentlig kraschlandning. Brandon Magee tappade huvudet och ådrog sig ett matchstraff för kicking, men aktionen har inte fått några ytterligare följder. Ett motiverat Rödovre står på andra sidan och de är fast beslutna om att knipa den sista slutspelsplatsen. 4-1 mot Frederikshavn var en nyckelseger i den kampen och 3-2 mot Odense imponerar minst lika mycket. Spelare för spelare är Mighty Bulls många klasser sämre, men gästerna har onekligen kapacitet att blixtra till. När ettan skenar bortom rimlighetens gränser så plockar vi med ett par tecken i hopp om en skräll.

4. Ottawa - Nashville 1

Jacques Martins inträde i Ottawa har inte inneburit något större lyft. Det går inte att blunda för att samtliga tre målvakter som nyttjas ryms bland de nio NHL-spadar som släppt in flest mål relativt det förväntade antalet. Korpisalo har inte gjort det bra nog, samtidigt som det finns många faktorer utöver själva målvaktsspelet till att så är fallet. Samtidigt finns en mycket potent offensiv under huven. Stützle, Tkachuk, Batherson och Shane Pinto som nyss återvände från en lång avstängning är alla klassgubbar. Det blir något att bita i för Nashville. En Filip Forsberg och dennes Predators-vänner gjorde ett gediget försök mot Edmonton, men vägde lite för lätt (1-4). Får värdarna diktera villkoren har vi en böljande match framför oss i Canadian Tire Centre. Ettan först, tvåan sedan.

5. HPK - Ilves X

En god natts sömn senare har det blivit dags att checka läget med Liiga-klubbarna. Ligan har nu nått den deppiga punkt där det stängda formatet gör att de avsågade lagen skickar sina bästa spelare. Nästjumbon HPK har skickat Danick Martel till Örebro och kommer säkerligen att släppa fler innan deadline, men har i övrigt ett intakt lag. Ilves toppar en haltande tabell och fokuserar snarare på att stärka truppen inför det stundande slutspelet. Sami Niku är tillbaka efter att ha missat förra matchen på grund av en begravning, något som näppeligen räcker för att motivera den skyhöga procenten till höger. Täck hela spannet och jobba knall!

6. Kärpät - Lukko Rauma 2

Den forne Växjö-backen Miika Koivisto stod för en helgjuten defensiv insats och var en bidragande faktor till Kärpäts 4-3-seger mot TPS. Framåt visade gammelgubben tillika kaptenen Marko Anttila vägen (1+1). Det skulle dock inte förvåna om det letas efter offensiva förstärkningar efter att klubben klippt banden med skandalspelaren Nick Ritchie. Lukko Rauma har plockat in skicklige Antoine Morand från avsågade SaiPa och upplevs väl rustade inför vad som komma skall. Målfarlige Steven Jandric har visat sig vara en klassgubbe och flera andra har visat vad de är kapabla till under klubbens framgångsrika CHL-säsong. Den spelvärda högersidan prioriteras - ettan är sista tecken in i mixen.

7. SaiPa - Lahti 2

SaiPa har blivit ansiktet utåt för ovan nämnda fenomen av att släppa sina bästa spelare. Efter att Helewka, Morand och Moro tackat för sig finns det visserligen inte särskilt många mannar hos den avsågade jumbon som intresserar externa parter, men räkna med att den sportsliga ledningen gör sitt yttersta för att banta truppen. Då ska dörrarna till Lappeenrannan Jäähalli stå vidöppna så att Pelikanerna från Lahtis kan kliva in och ta med tre komfortabla pinnar hem. JVM-spaden Niklas Kokko har lånats in från Seattles organisation och höll nollan i debuten. Han kan mycket väl få en ny chans här efter att Johan Gustafsson gjort en slät figur mot JYP (1-2). Enkelriktad trafik är att vänta och spiktvåan är given.

8. Ässät - Jukurit 2

Inget annat lag släpper in färre mål än Ässät. Niklas Rubin hade fin statistik redan i fjol och fortsätter att sticka ut som en av ligans bästa keeprar. Dessvärre innebär en bakåtlutad approach att bara jumbon och nästjumbon producerat mindre framåt. Devils-draftade Lenni Hämeenaho är ljuspunkten på en forwardssida som annars är sanslöst deppig. I Jukurit försöker Olli Jokinen avsluta med stil innan den befarade flytten till Timrå. Drömmen om en serieseger lever i allra högsta grad och formen är strålande. Bröderna Kovarcik agerade frälsare i den dominanta insatsen mot KalPa (1-0) och kan mycket väl göra det även här. I trakterna av 45-50 procent är tvåan ett hett spikbud.

Superspiken! - Linköping

Djurgården börjar så sakteliga att komma ner på jorden och det skulle inte förvåna om Linköping skyndar på den processen. Långtidsskadade Adolfsson smyger igång och tillför enorm kvalitet till backbesättningen. Fin etta till en fin procent!

Skrällbudet! - HPK

Utöver Danick Martel har HPK inte hunnit skeppa någon av sina viktigare spelare. Därmed känns det vida överdrivet att Ilves ska streckas en bra bit över 60 procent på bortais. Missa inte 1X.

1. Frölunda - Brynäs 1x2

2. Linköping - Djurgården 1

3. Esbjerg - Rödovre 1x2

4. Ottawa - Nashville 12

5. HPK - Ilves 1x2

6. Kärpät - Lukko Rauma 1x2

7. SaiPa - Lahti 2

8. Ässät - Jukurit 2

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.