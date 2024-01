Det finns tre SHL-matcher på kupongen när Henrik Hedenskog från Rekatochklart.com bjuder på tisdagens Powerplay-tips. Kan Luleå välta omkull formstarka regerande mästarna Växjö på hemmais?

Tre fina SHL-matcher utgör tillsammans med fajter från Schweiz och Danmark tisdagens PP-kupong. Ett par riktigt mustiga skrällar samt en och annan kanonfin spik lägger en välpolerad grund för raden. Vi öppnar i Luleå och trampar i mål på Jyllands västkust. Allt är klart, nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. Luleå - Växjö X

Två sällskap som mår väldigt bra för stunden går i klinch på isen i Luleå. Bulans mannar visar, precis som Jönssons, fyra raka segrar där värdarna varit solida bakåt, men något mer begränsade i framkant. Detta samtidigt som Lakejerna fullkomligt har exploderat i offensiv riktning och med en riktigt stabil defensiv därtill. Två av seriens bästa lag just nu är det hursomhelst och någon ställning för endera sida är jag inte speciellt intresserad av att ta. Läge således att banka in hela spannet av tecken tidigt i en öppen match. 1X2.

2. Örebro - Frölunda 2

Det blev ingen direkt effekt av Niklas Erikssons intåg i Örebro. 0-2 i brakan mot Oskarshamn hemma följdes snabbt upp av en 0-4-torsk i Växjö under lördagen. Närke-klubbens problem finns således kvar och någon “quick fix” i form av nyförvärv ser inte ut att finnas inom räckhåll. Med andra ord är det ett hårt jobbande kollektiv som tillsammans måste försöka bryta trenden. Frölunda i fin form känns som ett otroligt svårt motstånd. Ett vilt kämpande hemmalag kan innebära fågel eller fisk här och därför känner jag mig ändå ganska nöjd med att gubbamötet i “Bunkern” för procentens skull. Etta-tvåa, men fördel Frölunda givetvis om ett tecken måste väljas.

3. Färjestad - Timrå X

Mitell har inte varit helt tillfreds med sitt Färjestad. Det innebar att Nilsson var förpassad till bänken mot Rögle senast samtidigt som Lindqvist fick lira i fjärdelinan. Effekten kom direkt. Brattström höll nollan när bollklubben från Karlstad skördade en fin 3-0 seger mot skåningarna. Timrå på sin sida är inne i en fin period just nu då Medelpad-klubben först spöade Frölunda hemma i Dahléns historiska match och därefter åkte till Oskarshamn och fixade ytterligare tre viktiga poäng. Att således helt räkna bort de tillresta kommer inte på frågan. Fin procent på Timrå där FBK ändå är rätta favoriter.

4. ZSC Lions - Rapperswil 2

Efter en formidabel höst är det inte mycket som stämmer för Zürich just nu. Lejonen har inför matchen mot Rapperswil förlorat fem av sina sex senaste i ligaspelet och offensiven, som tidigare varit otrolig, är direkt begränsad. Efter färska back-to-back-förluster mot bottenlaget Kloten (1-3, 1-3) är det Rapperswil på tur. Ett bortalag som i mina ögon är betydligt bättre än vad tabellplaceringen visar (tolva). Gästerna saknar fortsatt Victor Rask, men fronten med Moy, Cervenka och Jensen är tillräckligt bra för att slita hål på ett ZSC med en dålig formkurva. X2 är perfekta skrälltecken. Den vågade klipper bandet helt till ettan, övriga helgarderar.

5. SCL Tigers - Ajoie 1

Möte från den nedre delen av National League-tabellen härnäst. SCL Tigers har fått med sig två vinster på fyra försök, därmed lever faktiskt hoppet om att nå topp 10 i och med att framförallt Ambrì darrar rejält. Mot Ajoie tror jag också att ett i grunden bättre hemmalag plockar en ny skalp. Drakarna från Porrentruy har ett tämligen mediokert hockeylag som redan inför säsongen visste att negativt kvalspel till våren låg i potten. De tillresta har tretton poäng upp till säker mark i en visserligen fördelaktigt haltande tabell, men ändå ett alldeles för svårt utgångsläge. Bara två gånger på sjutton försök har Ajoie vunnit under ordinarie tid. Ettan smakar mumma och spikas.

6. Lausanne - Davos 1

Davos vinter går inte av för hackor. Bortalaget har inför resan till Lausanne tagit poäng i åtta raka ligamatcher och under mellandagarna klev dessutom de blågula in och vann Spengler Cup efter att ha skickat på Pardubice en snyting i finalen. Det mesta är därmed frid och fröjd hos Bristedt, Dahlbeck, Rasmussen och gänget. Lausanne borta blir däremot ett uppdrag jag inte tror gästerna löser. Hemmalaget har vunnit tre raka på egen is och är ett lag för toppen av tabellen. Truppen ser sylvass ut då firma Djoos-Pilut dominerar i defensiven samtidigt som gubbar som Suomela och Kovács håller hög offensiv kvalité. Spikettan gillas till en fin procent. Lausanne är otroligt starka på hemmais.

7. Lugano - Servette 1

Innan vi tar oss tillbaka mot Skandinavien så slår vi oss till ro i Lugano för ett sista stopp på schweizisk mark. Hemmalaget har fått upp ett våldsamt tempo och kan stolt visa upp fyra raka triumfer inför matchen mot Servette. Lugabis upphämtning från 1-3 till 5-4 mot Bern nyligen visar på god moral. Genève-klubben är såklart ingen lätt uppgift men känns ändå passande. Besökarna är väldigt mycket bättre på egen is och har dessutom matchats hårdare på sistone i och med dubbla CHL-semifinaler mot Lukko inom kort tid. De som har råd plockar med flera tecken, men vi chansar och går kort på raka ettan här så länge som procenten stannar under 50%.

8. Esbjerg - Rungsted 2

Svårtippade Metal Ligaen från Danmark bjuder på en fajt denna kväll då fyran Esbjerg gästas av sexan Rungsted. Gästerna lirade final i den Danska Cupen så sent som i lördags och fick smaka rejält med torsk då Sönderjyske var alldeles för bra. Jag tror ändå att bortalaget snabbt ska kunna skaka av sig det snabbt och utmana Esbjerg. Visst är värdarna bra då offensiven med Josh Winquist, Csanád Erdély med flera håller hög dansk klass. Däremot finns klart mycket mer att önska defensivt då bara bottenlagen Herlev, Rödovre och Frederikshavn har släppt in fler mål. Utgångstvåan gillas skarpt även om alla tecken är att föredra. Rungsted slog till exempel serieledaren Aalborg för ett par dagar sedan.

Superspiken! - SCL Tigers

Ajoie är inte tillräckligt bra för National League och ligger sist med bred marginal. Tigers är okej och har hållit en ganska bra nivå i ett par matcher på senare tid. Detta vinner SCL. Spiketta.

Skrällbudet! - Rapperswil

ZSC Lions är inte att känna igen just nu och Zürich-klubben har torskat fem av sex raka matcher. Lakers är okej och kan givetvis utmana ett konfunderat hemmalag. Mycket spännande skrälldrag.

162 rader

1. Luleå - Växjö 1x2

2. Örebro - Frölunda 12

3. Färjestad - Timrå 1x2

4. ZSC Lions - Rapperswil 1x2

5. SCL Tigers - Ajoie 1

6. Lausanne - Davos 1

7. Lugano - Servette 1

8. Esbjerg - Rungsted 1x2

