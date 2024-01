Yanni Gourde klarade sig undan med en tvåminutersutvisning under matchens gång. Nu stängs Seattle-forwarden av i två matcher för sin charging på Edmontons svenske back Mattias Ekholm.

Via sin hemsida meddelar NHL att Seattle Krakens forward Yanni Gourde stängs av i två matcher till följd av sin charging på Edmonton Oilers svenske back Mattias Ekholm.

Det var i inledningen av den tredje perioden som Yanni Gourde tog ordentlig sats in i en närkamp med den svenske backen som renderade i en tvåminutersutvisning för Seattle-forwarden, som samtidigt fick med sig svensken till utvisningsbåset då Mattias Ekholm inte uppskattade motståndarforwardens tuffa satsning.

Tacklingen föranleddes av att Gourde blivit rejält irriterad på Connor McDavid i samband med en tekningssituation.

– Jag älskade inte tacklingen. Jag tycker aldrig att man ska hoppa in i en tackling och han hoppade rakt in i mitt ansikte och jag fick bara ta emot den, sade Ekholm efter matchen mot Kraken.

Utöver avstängningen så tvingas Gourde även avstå drygt 580 000 kronor i lön under tiden som han är avstängd.

Edmonton vann matchen med 4–2

