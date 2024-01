ANNONS

Max Véronneau blir Leksand trogen i flera år till. Stjärnan har skrivit på ett nytt fyraårskontrakt (3+1) med klubben.

– När Max dök upp här i Leksand för några år sedan tog han hela SHL med storm, säger general manager Thomas Johansson.

Max Véronneau återvände till Leksand inför den här säsongen, efter att ifjol ha testat lyckan i San Jose Sharks organisation. Detta efter att han säsongen dessförinnan gjort 34 mål och vunnit SHL:s skytteliga, och dessutom prisats som ligans MVP.

Nu står det klart att kanadensaren blir klubben trogen i flera år till. Véronneau har skrivit ett kontrakt som sträcker sig över fyra år, där det sista året är ett optionsår.

– Jag är väldigt exalterad över att få stanna kvar här i ytterligare fyra år. Att få spela för Leksands IF och inför alla våra fans är en otrolig känsla och nu ser jag väldigt mycket framemot att få vara med och utmana om SM-guldet tillsammans med Leksands IF under kommande säsonger, säger han till klubbens sajt.

“Otroligt skicklig hockeyspelare”

Nyheten meddelades inför kvällens match mot HV71.

– När Max dök upp här i Leksand för några år sedan tog han hela SHL med storm. Han är en underbar människa och en otroligt skicklig ishockeyspelare där hans fart, skott, klubbteknik och spelsinne sticker ut. Att det nu är klart att vi får fortsätta jobba med varandra under en längre tid känns fantastiskt roligt, säger GM Thomas Johansson.

Véronneau har den här säsongen gjort elva mål och totalt 27 poäng. Han ligger tvåa i den interna skytteligan och trea i den interna poängligan. Han har gjort poäng i åtta raka matcher.