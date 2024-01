Rekatochklart.com:s Henrik Hedenskog tar sig an den hockeyallsvenska fredagskvällen med ett aktuellt Powerplay-tips. Toppmötet mellan Södertälje och Brynäs sticker ut – och där drar Hedenskog en lans för gästerna från Gävle.

Fredagen är här och Svenska Spel adderar som en härlig krydda på helgmoset 250.000 kronor i extrapengar när vi återigen ska sätta tänderna i ett mysigt Powerplay. Flera idéer cirkulerar i mitt huvud där framförallt spiken i Södertälje samt skrälldrag i Tingsryd och Kalmar ska försöka jobbas in.

Spelstopp: 18:59

1. Södertälje - Brynäs 2

Brynäs vann skotten med 31-18 samt xG:n med 3,6 - 1,0, men torskade matchen då Västerås återigen vann i “Monitorn”. 1-2-förlusten innebar ändå inte speciellt mycket för Brynäs i toppen då övriga konkurrenter också inkasserade förluster, däribland Södertälje. SSK fick en riktigt usel start borta mot AIK och föll med 3-6 när Hesa-Fredrik sjöng för sista gången. Som om inte detta vore illa nog så fick också Linus Videll kliva av med en skada och missar matchen mot BIF. Illa såklart och här är det fördel Gävle-laget. Tvåan upp mot nära 50 procent kan spikas om man vill.

2. Tingsryd - Björklöven 2

Tingsryd tog en både skön och viktig skalp då TAIF spelade bort Västervik i ACT-hallen i och med en 4-1-seger. Andrum i botten således för de grönvita som i mångt och mycket kan börja blicka uppåt istället. Björklöven hemma är såklart ingen superlätt uppgift, men Löven är ojämna och släppte in många mål borta mot Kalmar i onsdags (fem). Tittar vi dessutom 15 omgångar bakåt i tiden så har gänget från Norrland enbart tagit två poäng fler jämfört med TAIF. Tvåan först, men därefter gör sig en lågt streckad etta sig bäst. Helgardering kanske för att jobba procent.

3. Mora - Nybro 1

Mora spelar på kort tid sin tredje hemmamatch och denna gång är det Nybro som står för besöket i Smidjegrav. Vikingarna befinner sig bara en poäng bakom i tabellen och har för bara en vecka sedan tvålat dit masarna hemma i Liljas Arena. En stabil triumf från bortalagets sida som därefter också monterat ner Björklöven. Mora har sedan en tid tillbaka Johan Persson i spel och alla som har koll på den allsvenska ishockeyn vet hur mycket MIK-anfallaren betyder. Värdarna är rättmätiga favoriter på hemmaplan, men helt utan chans är sannerligen inte nykomlingarna. Detta kan vara en fin chansspik på Mora och de som har råd helgarderar.

4. Västerås - Västervik 1

Västerås spelade taktiskt smart och hade därtill en hel del flyt då Niilo Halonen släppte en ynka puck bakom sig och de gulsvarta lyckades vinna med 2-1 i Gävle mot Brynäs. Starkt av värdarna som därmed skakade av sig den mindre välpolerade insatsen borta mot Östersund. Västervik står för motståndet denna kväll och det är ett uselt bortalag vi bevittnar. De rödvita från Småland har vunnit två av arton matcher bortom ACT-Hallen och ingen av dessa segrar är under ordinarie tid. Ettan är såklart extremt trolig, men då värdet blir tveksamt på den raka ettan skickar vi in ett inte helt osannolikt kryss som komplement.

5. Kalmar - Östersund X

Det svänger rejält om Kalmar. Nykomlingen var riktigt spännande att skåda under hösten, men är inne i en tämligen tveksam trend just nu då endast två vinster på nio raka försök finns att skåda. Viktigt möte stundar då Östersund är nere i Småland för en kortare roadtrip. Jämtarna har som bekant bytt tränare, fått in en ny keeper och även en nygammal bekantskap i Alexander Anderberg. Framgångarna sedan korrigeringarna har kanske inte varit gigantiska ,men vi har ändå sett en skymt av dem. Att gästerna ska kunna pressa och till och med vinna nere i Kalmar under fredagen känns inte alls omöjligt.

6. Vimmerby - Visby/Roma 1

Vimmerby fortsätter på inslagen väg och imponerar. Tigrarna tappade visserligen 3-0 till 3-3 hemma mot Dalen nyligen, men kunde tillslut ändå ta sig i kragen och lösa en straffvinst. Fem vinster på sex försök sätter VHC i ett utmärkt läge inför fortsättningen. Visby/Roma gör inte alls bort sig och gotlänningarna är på fastlandet med två färska segrar i trunken då både Kristianstad och Tranås fått på läppen. Orkar “Säckens” gäng bjuda upp till dans även i Arena Hansson Konsult & Konstruktion är frågan. Ettan ligger närmst här.

7. Halmstad - Dalen 1

Utan Robin Dahse på planen hade Halmstad inte den offensiva styrkan att störa Tranås hemma. 2-5-förlusten gör att Hammers ramlade ner på en fjärdeplats i den tajta Allettan-tabellen, men kanske finns hopp om spel för den skicklige anfallaren nu. Även utan Dahse på planen så ska hallänningarna ha bra chans att studsa tillbaka då Dalen gästar. Bortalaget har fått ett smått otroligt utfall under vintern och toppar en haltande tabell. Det är likväl ett i mina ögon bättre hemmalag som skrinnar ut på isen i “Valhall”. Spelbolagen målar också upp Hammers som tämligen stora favoriter samtidigt som Jönköpings-klubben får ett ganska stort förtroende av det svenska folket. Bra läge således att skicka in en riktigt mustig värdespik. Etta!

8. Tranås - Mariestad X

Mariestad vann måstematchen hemma mot Karlskrona, trots en sämre sista del av matchen. 4-3 i sudden gör att Boisarna fortsatt besitter en slutspelsplats, men det är med liten marginal. Gästerna har inte gjort det lätt för sig, men kunde mot KHK ändå glädjas åt att Joel Thulin var spelklar igen. TAIF trampade ifrån till en fin 5-2-seger i Halmstad och bortalaget har därmed löst fyra vinster på fem raka försök och tagit ett rejält kliv i tabellen. Man har ett par frågetecken inför matchen, vilket gör att vi kan få fint värde på X2 här också. Tranås är rätt favorit, men vi helgarderar.

Superspiken! - Brynäs

Brynäs hade väldigt mycket oflyt som inte skördade poäng hemma mot Västerås, men Gävle-klubben tar denna afton snabb revansch och löser en skalp i toppmötet. Fin tvåa.

Skrällbudet! - Tingsryd

Hemmalaget är inte alls lättspelade nere i Tingsryd och Björklöven har bjussat på lite ojämna prestationer. Ettan och krysset kan absolut vara dagens drag även om Löven givetvis är rätta favoriter.

1. Södertälje - Brynäs 2

2. Tingsryd - Björklöven 1x2

3. Mora - Nybro 1x2

4. Västerås - Västervik 1x

5. Kalmar - Östersund 1x2

6. Vimmerby - Visby/Roma 1

7. Halmstad - Dalen 1

8. Tranås - Mariestad 1x2

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.