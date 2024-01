Rekatochklart.com:s Henrik Hedenskog laddar för en het SHL-kväll och kommer med ett färskt Powerplay-tips. På kupongen ett högintressant toppmöte mellan Färjestad och Skellefteå.

Samtliga inslag på torsdagens Powerplay-kupong hämtas från SHL. Det innebär sju heta matcher och därutöver också en spelarduell mellan Rattie och Elvenes i mötet Linköping - Leksand. Rögle och HV71 är lämpliga singeldrag samtidigt som vi försöker jobba in några skrällar på annat håll. Analyserat och klart, nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

Klicka här för att komma till dagens Powerplay-kupong!

1. Färjestad - Skellefteå 1

Färjestad svarade fint efter 1-5-förlusten hemma mot Växjö genom fälla Timrå i torsdags. En riktigt stabil insats från Färjestads sida som också fick se Victor Brattström nästintill stänga igen butiken helt i sin första fajt för klubben. Ett par tunga pjäser har saknats från träning i veckan, men de ska enligt uppgifter finnas klara för spel nu. Skellefteå gick i tisdags en tuff semifinal-match mot Vitkovice i CHL under tisdagen och föll dessutom hemma (gick vidare ändå efter totalt 5-4 ). De gulsvarta har således fått kort ledighet sedan matchen och kommer få tufft att rida ut den storm som förväntas i Löfbergs Arena. Formen är dock trots förlusten väldigt bra och det finns en viss skrällchans här. Vi tar med alla tecken.

2. Timrå - Frölunda 1

Ante Karlsson har varit sjuk. Även Rindell, Pettersson, Erixon och Svensson har varit frånvarande under veckan. Sakta, men säkert så börjar ändå frånvarolistan lätta och Timrå har hopp om att kunna spela en eller ett par av ovan gubbar under torsdagen. Medelpadklubben är pressat efter en period av sämre matcher och Frölunda hemma är ingen lätt uppgift. TIK har dock sex raka vinster inbördes och en fin tillhörande målskillnad på 20-6. Frölunda är visserligen i fin form, men här överskattas laget rejält. Spelvärdet till vänster öppnar upp för att helt klippa bandet till en småtrött tvåa. Vi tar dock med tvåan också ifall formsvackan fortsätter i Timrå.

3. Rögle - Luleå 1

Luleå har sett stabila ut mot både Oskarshamn och HV71 på slutet. Segrarna har fått Bulan att kunna andas ut, men visst är det ändå ett bortalag som fajtas mot inre demoner, samt saknar bredden som i slutändan kommer att krävas för att finnas med i den absoluta toppen. Rögle har påbörjat en resa under Roger Hanssons ledning och de grönas framgångar den senaste tiden har inte kommit av sig själv. Hårt jobb, ett bättre målvaktsspel samt ett betydligt bättre kollektiv överlag har resulterat i tre vinster på fyra efterföljande försök. En ny seger tror jag kommer nu. Ettan är spikbar här.

4. Växjö - MoDo X

Växjös förra vecka var sensationellt bra. Jönssons mannar spelade toksmart hockey borta mot Färjestad och löste en 5-1-triumf på isen i Karlstad. Hemma mot Leksand i matchen därefter blev det också proppen ur inför sin egen publik där 8-1 talar sitt tydliga språk. Möjligen får ändå värdarna lite stopp i sitt maskineri nu. MoDo är beredda på vad som komma skall och vi ska också ha klart för oss att nykomlingarna stoppade vid sitt senaste besök här Växjö tämligen effektivt och föll med bara 0-1. Värdet är galet till höger så vi måste försöka jobba in en knall i Vida Arena. Helgardera och jobba Modopoäng!

5. HV71 - Malmö 1

Malmö har en period bakom sig som varit allt annat än lättjobbad. MIF har haft sjuka, avstängda och skadade spelare att ta hänsyn till och en redan från början tunn trupp har knappast mått bättre av detta. Ett par gubbar är på väg tillbaka in i spel, men mot ett hungrigt HV71 tror jag inte att Rödhökarna lyckas triumfera. Tjurarna från Jönköping är bara fyra poäng bakom Kollars skåningar och dessutom med en match mindre spelad. Stjärnan och kaptenen, André Petersson, är spelklar igen vilket borde ge en snabb effekt i Husqvarna Garden. Ettan gillas och spikas här.

6. Örebro - Oskarshamn 2

Johan Hedberg fick sluta sitt Örebro-uppdrag med att vinna sin sista match innan det var dags för ÖHK att agera. Den forne supermålvakten fick foten efter 3-0 mot Malmö och tillbaka på tränarbänken finner vi nu Niklas Eriksson som steppat ner från sin kontorstjänst. Oskarshamn blir första uppdraget för herr Eriksson och någon lätt seger finns inte i siktet. Oket har en betydligt finare formkurva sett till de tio senaste matcherna och hoppet om att slippa negativt kvalspel lever. Varje match är som en “final” för gästerna som rent lagmässigt ser ut att kunna matcha på med nästan fullt manskap. Helgardera och jobba knall i “Bunkern”.

7. Linköping - Leksand 2

Lindholm, Vejdemo och Ashton är en tung trio som kommer att saknas i Leksand. Framförallt var förstnämnda backresen inte med mot Växjö senast och det märktes. På plussidan är Filip Larsson åter och jag räknar kallt med att den tidigare Kristianstad-keepern står här efter att Mantas fått kliva av senast. Linköping var på sin sida var totalt bortspelade i Skellefteå i torsdags där framförallt boxplay-liret bitvis såg fullständigt katastrofalt ut. Lance Bouma är avstängd och möjligen är inte heller Marcus Högberg spelbar då målvakten befunnits i sjuksängen under veckan. Svårtippat möte i Saab Arena där alla tecken gör sig bäst. Tvåan ligger närmas.

8. Ty Rattie - Lucas Elvenes X

Båda dessa spelare har tagit årets säsong med storm. Lucas Elvenes spelar med ett otroligt självförtroende och tillsammans med sin kedjekarmat Peter Cehlárik har duon gjort braksuccé i Leksand. Mot Lakers senast var ingen av dessa bra, men här finns gott hopp om att spelarna i den blåvita bortatröjan steppar upp. Elva mål har det så långt blivit från skåningens sida och visst finns nya baljor i siktet. Ty Rattie har varit målmässigt hetare och gjort femton mål. LHC-spelaren toppar poängligan i SHL och är om möjligt ett ännu större utropstecken än Elvenes. Något mer tillknäppt möte att vänta med tanke på hur mycket som lagen släppte in senast i respektive match och att utgå från krysset är helt givet i mina ögon i ett mindre system.

Superspiken! - HV71

Ett HV som fått upp vittring på Malmö i kampen om att slippa botten 2-platserna ska kunna jobba ner ett skadeskjutet Skåne-lag. Ettan testas allena.

Skrällbudet! - MoDo

Även om det är ett litet långskott såklart så finns inte på kartan att vi släpper iväg Växjös etta som singel till priser norr om 75 procent. MoDo har blixtrat till under säsongen och faktiskt pressat VLH här nere tidigare i år. X2 ska få plats i Vida Arena.

1. Färjestad - Skellefteå 1x2

2. Timrå - Frölunda 12

3. Rögle - Luleå 1

4. Växjö - MoDo 1x2

5. HV71 - Malmö 1

6. Örebro - Oskarshamn 1x2

7. Linköping - Leksand 1x2

8. Ty Rattie - L.Elvenes X

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.