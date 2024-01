ANNONS

Fredric Weigel sänktes av en huvudtackling från Erik Norén. Nu riskerar Kalmar-backen en avstängning.

Drygt åtta minuter in i den tredje perioden delade Kalmars back Erik Norén ut en tackling på Björklövens center Fredric Weigel som skulle visa sig bli kostsam.

Noréns tackling träffade huvudet på Weigel, varpå Kalmar-backen tilldömdes ett matchstraff. I det efterföljande matchstraffet kunde Björklöven inte bara kvittera matchen till 3–3, Umeålaget lyckades även göra 4–3 och 5–3 innan utvisningen var över.

Nu kan Norén straffas ytterligare.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att Noréns tackling på Weigel anmälts till disciplinnämnden för en illegal check to the head. Ett beslut från nämnden väntas komma under torsdagen.

Björklöven vann till slut matchen med 6–5 efter förlängning, då Kalmar lyckades hämta upp 3–5-underläget till 5–5 under matchens slutminuter.

Se tacklingen här.

