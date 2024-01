Rekatochklart.se:s hockeyexpert Henrik Hedenskog kommer här med tisdagens Powerplay-tips. Nu med CHL- och Europa-fokus.



CHL-semifinalerna från Ostrava och Genève öppnar tisdagens Powerplay-kupong. Därefter tar vi oss till Danmark för dubbla Metal Ligaen-matcher innan vi stänger butiken med fyra heta ICE Hockey League-kamper. Både Sönderjyske och Frederikshavn blir tillfredsställande skrälldrag medan dagens bästa spik stavas SAIK. Nu kör vi!

Spelstopp: 17:59

Ta rygg på vårt spel här!

1. Vitkovice - Skellefteå 2

Visst har det öppnat upp sig något för Robert Ohlsson och hans Skellefteå i och med JVM:s slut. En tunn trupp har blivit något mer påfylld. Sandin Pellikka är fortfarande borta (skadad) och det är ett avbräck såklart, men man har fulldugliga ersättare. Vitkovice nere i Tjeckien blir säkert inte lätt, men det är stor skillnad på lagen här. Värdarna går knackigt i det inhemska spelet, men har imponerat i Champions Hockey League. Trots att tvåan är kraftigt streckad så spikar jag.

2. Servette - Lukko Rauma 1

Efter en höst som kanske inte riktigt levt upp till förväntningarna har Servette fått bättre fart på grejerna under vintern. Genéve-klubben skickade ut Växjö i förra omgången av CHL och med Olkinuora in mellan stolparna så har också målvaktsspelet blivit avsevärt mycket bättre. Lukko är helt okej och gör det efter klubbens förutsättningar bra. Raumo-grabbarna fick slita för att ta sig förbi Pardubice i förra omgången av tävlingen och ska finländarna ta sig vidare här krävs en rejäl uppryckning. Lukko är typiskt finskt lag med bra grundspel och kan mycket väl störa Servette här ändå. 1X borde räcka långt här ändå.

3. Esbjerg - Frederikshavn 2

Efter en ligastart som var i total misär har Frederikshavn tagit sig i kragen och fixat poäng i hälften av sina 20 senaste seriematcher. 3-2-viktorian mot Rödovre senast innebar också att Hökarna klättrade upp från jumboplatsen i tabellen. Esbjerg borta står på tisdagens agenda och även denna gång tror jag vi kan få se ett gästande sällskap med god poängchans. Esbjerg rasade samman efter att en 3-1-ledning borta mot Herning, som i slutändan mynnade ut i en 4-6-förlust. Jag vill tidigt gardera med alla tecken här då X2 ser ut att erbjuda fint spelvärde.

4. Rungsted - Sönderjyske 2

Sönderjyske har på 16 resor i år bara lyckats vinna två av dessa under ordinarie tid. Endast Rödovre är sämre i den kategorin. Nu ställs gästerna mot ett tämligen starkt hemmalag. Rungsted har fixat poäng vid tolv av 17 fajter på egen is och offensiva trion Asperud-Karlsson-Andersen är effektiva och poängstarka för stunden. Formen är dock trevande på hemmalaget och Sönderjyske är inget dåligt lag i grunden. Tvåan lockar och vi plockar med alla tecken och gör Sönderjyske till dagens skräll.

5. Fehérvár - Bolzano 1

Bolzano hade inför sista matchen 2023 de smått galna siffrorna 17-2 (vinst-förlust) innan Rävarna från norra Italien åkte på en trist torsk mot Salzburg precis innan nyårsklockan klämtade. Därefter har ytterligare tre nederlag ramlat in på gästernas konto som sett obegripligt tafatta ut framåt. Fehérvár å sin sida har varit i toppen under hela hösten. Även ungrarna är inne i en kall period men förtjänade ett bättre öde än en 3-4-torsk på straffar mot Vienna häromsistens. På egen is skrinnar värdklubben ut som rättmätiga favoriter. Spikettan lockar.

6. Vorarlberg - Graz 1

I fjol saknade Vorarlberg en toppgubbe i fören som kunde vinna matcher åt laget på egen hand. Något som mynnade ut i en jumboplats för hemmalaget. Ledningen agerade och hittade en amerikan i Belfast vid namn Steven Owre). Man slängde in jänkaren in i en topplina tillsammans med holländaren (!) Guus van Nes. Utfallet har blivit smått galet. Duon har tillsammans matat på med 90 poäng och är den stora skillnaden nu då Vorarlberg klättrat upp på en slutspelsplats och är given favorit i hemmamatchen mot Graz. Ett bortalag som inte alls kommit upp i nivå och som dessutom saknar skarpskytten Daniel Viksten. Ettan lämnas ensam och det bör räcka.

7. Innsbruck - Klagenfurt 2

Häftigt möte i Innsbruck. Hemmalaget har en fin trend av segrar att blicka tillbaka på. Trots detta så tror jag ändå att Hajarna kommer att få problem. Klagenfurt är serieledare efter att bland annat ha fixat fyra raka treor. Därtill har poäng rullat in på gästernas konto vid tolv raka tillfällen. Truppen hos KAC är dessutom bred – de rödklädda gästerna har fyra produktiva enheter och med Dahm i målet finns också en keeper av yppersta klass. Ska Innsbruck kunna störa kommer en hundraprocentig insats att krävas. X2 är tillräckligt.

8. Pustertal - Olimpija X

Det går att ifrågasätta oddssättarna i match 8. Pustertal hittas som tämligen stora favoriter i Bruneck när Olimpija, ett av seriens bästa bortalag, kommer på besök. Visst haltar tabellen något men drakarna från Ljubljana har bara Fehérvár före sig i bortatabellen och Pustertal är faktiskt ett mer välmående sällskap på främmande is än hemma i Sydtyrolen. Vargarna har dessutom torskat båda inbördes matcherna under hösten och här tycker jag att alla tecken måste tillämpas, även om spelvärdet blir okej på favoritettan.

Superspiken! - Skellefteå

SAIK ska vara snäppet bättre på varje position och vi lämnar tvåan ensam här. Bank!

Skrällbudet! - Sönderjyske

Rungsted har en formkurv som pekar spikrakt nedåt och Sönderjyske på andra sidan har gått väldigt bra på slutet. Fint streckvärde på krysset och tvåan här vilket gör att samtliga tecken åker med.

1. Vitkovice - Skellefteå 2

2. Servette - Lukko Rauma 1x

3. Esbjerg - Frederikshavn 1x2

4. Rungsted - Sönderjyske 1x2

5. Fehérvár - Bolzano 1

6. Vorarlberg - Graz 1

7. Innsbruck - Klagenfurt x2

8. Pustertal - Olimpija 1x2

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket?

Ring Stödlinjen: 020-819100

TV: Filip Forsberg “Det har blivit en nystart”