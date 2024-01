Nu har William Nylander och Toronto Maple Leafs kommit överens.

Det nya kontraktet har en årslön på 11,5 miljoner dollar i åtta säsonger och är värt nästan en miljard kronor – vilket gör det till det dyraste kontraktet i Torontos historia.

Efter en lång tid av spekulationer och rykten om William Nylanders framtid i Toronto är det nu slutligen klart.

Enligt samstämmiga uppgifter från Nordamerika har parterna kommit överens under måndagen om ett nytt åttaårskontrakt med en lön på 11,5 miljoner dollar (ungefär 117,5 miljoner kronor) per säsong. Kontraktets totala värde blir då 92 miljoner dollar vilket motsvarar cirka 940 miljoner kronor i dagens valutakurs.

Det är det dyraste spelarkontraktet i Toronto Maple Leafs historia sett till totalt värde. Avtalet har också en “no movement-klausul” som kommer att hålla Nylander kvar i Toronto under alla åtta år. Han kommer att vara 36 år gammal när kontraktet löper ut.

