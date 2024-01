ANNONS

Filip Gustavsson dras med skadeproblem. Nu kallas Jesper Wallstedt upp till Minnesota Wild – där han under veckan kan få göra NHL-debut.

Via sin hemsida meddelar Minnesota Wild att NHL-klubben valt att kalla upp det svenska storlöftet Jesper Wallstedt från klubbens farmarlag Iowa Wild.

Wallstedt har den senaste tiden dragits med skadebekymmer, vilket gjorde att Wild tidigare kallade upp målvaktskollegan Zane McIntyre för att täcka upp bakom Marc-André Fleury när Filip Gustavsson brottats med skadeproblem.

Nu är Wallstedt tillbaka från sin skada och enligt The Athletics reporter Joe Smith är det troligt att den svenske 21-åringen kan få göra sin NHL-debut under veckan. Wild spelar fyra matcher den här veckan, varav den första mot Dallas under natten till tisdag, svensk tid. Den matchen väntas emellertid veteranen Marc-André Fleury vakta kassen för Minnesota.

Jesper Wallstedt lämnade Luleå för spel i Nordamerika inför förra säsongen. Under sin debutsäsong i AHL noterades Wallstedt för en räddningsprocent på 90,8 procent på 38 matcher.

Den här säsongen står 21-åringen noterad för en räddningsprocent på 91,7 procent samt ett snitt på 2,54 insläppta mål per match på de 20 matcher han spelat med Iowa.

