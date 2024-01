Jakub Vrána skickades ner till AHL och ryktades vara på väg bort från St. Louis Blues.

SHL-bekantingen har dock gjort succé i farmarligan – och kallas nu tillbaka upp till NHL igen.

I mitten av december sattes Jakub Vrána upp på waivers av St. Louis Blues och det ryktades han att var på väg bort från klubben antingen via en trejd eller att Blues försökte få någon annan klubb att plocka upp honom på waivers.

Tjecken passerade dock waivers och skickades ner till farmarlaget Springfield Thunderbirds. Där har Vrána sedan gjort succé med fyra mål och åtta poäng på sju matcher efter att bara ha gjort två mål och sex poäng på 19 matcher i NHL tidigare under säsongen.

Framgången i AHL leder nu till att 27-åringen kallas tillbaka upp till NHL och får en ny chans av St. Louis Blues.

#stlblues Roster Moves

- Jakub Vrana recalled

- Nikita Alexandrov assigned to Springfield

- Justin Faulk placed on injured reserve



DETAILS ➡️ https://t.co/DYd6GGyoFT https://t.co/DYd6GGyoFT