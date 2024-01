Rekatochklart.se:s hockeyexpert Henrik Hedenskog hjälper dig att håva in vinsten på Powerplay. Här är hans tips på onsdagens kupong.

Fyra olika tävlingar samsas under onsdagen då vi sätter tänderna i ett färskt Powerplay. Vi öppnar bongen med en frejdig match från Hovet där Djurgården och Östersund drabbar samman. Given hemmaseger? Jag gillar i alla fall det jag sett av Djurgården sista tiden. I övrigt synar vi matcher från Danmark, Tyskland och Österrike innan säcken snöras ihop. Analyserat och klart, nu åker vi! Ta rygg på vårt spel här!

Spelstopp: 18:59

1. Djurgården - Östersund 1

Efter tio raka förluster lyckades äntligen jumbon Östersund finna en vinnande väg. 3-0 mot Mora hemma i Jämtland var en välpolerad insats från ÖIK:s sida där nye tränaren Tero Lehterä fick en kanonstart på sitt uppdrag och givetvis var det skrivet i stjärnorna att keepern Andreas Ljunggren skulle spika igen mot sitt tidigare lag. Djurgården å sin sida har gästspelat på Globen två gånger om. Först mot AIK och därefter mot Södertälje. Två strider som mynnade ut i tre poäng då DIF körde över SSK inför en lyrisk publik. Tillbaka till vardagen nu och Hovet som spelplats. En match där vi ändå nöjer med enbart ettan.

2. Herning - Esbjerg 1

Danmarks bästa hemmalag heter Herning Blue Fox. Värdklubben har vid ett tillfälle av 15 på egen is fått lämna utan några poäng och toppgubbar som Thompson, Thörnberg och From levererar offensivt. Första matchen i hemmarinken efter nyår innebär möte med Esbjerg. Ett bortagäng som blandar och ger. Elva gånger (av 16) utomsocknes har besökarna gått på pumpen och vid tre av fyra tidigare tillfällen som spelats mellan klubbarna under hösten har Herning slutat som vinnare. Extremt trolig etta i KVIK Hockey Arena.

3. Odense - Rödovre 2

Efter en helt okej december har Rödovre lämnat den trötta jumboplatsen i Metal-Ligaens tabell. Tre vinster på fem raka försök finns lagda till handlingarna och ytterligare framgång ska inte ses som omöjligt. Odense befinner sig planenligt högre upp i tabellen men är ingen omöjlig uppgift för ett lurigt Rödovre. Värdarna lirade back-to-back mot Herning i mellandagarna med en vinst och en torsk som utfall. Bulldogs är dessutom något så ovanligt som ett bättre bortalag jämfört med hemma. Alla tecken och skrälljobb gäller.

4. Löwen Frankfurt - Wolfsburg X

December var en fullkomlig katastrof för Frankfurt. Tio av elva matcher under 2023-års sista månad mynnade ut i förluster och Löwen har därmed sjunkit som en sten genom mittens rike av DEL-tabellen. Lyckligtvis för värdarna är det en nystart på andra sidan nyår som nu tar vid och Wolfsburg är inte någon omöjlig motståndare i jakten på att bryta trenden. Gästerna från bilstaden har fyra förluster i följd inför resan till Eissporthalle och Grizzlybjörnarna. Besökarna skrinnar ut som små favoriter men måste se upp med ett väl fungerande hemma-PP (fjärde bäst i DEL) och duon Matshkin-Kunyk har tillräckligt med offensiva kvalitéer för att utmana och störa bortalaget. Hela spannet av tecken rekommenderas.

5. Straubing - Augsburger 1

Straubing fick fira nyår som serietrea i DEL och Tigrarnas höst har genomgående varit kanon. Senaste bataljen under mellandagarna resulterade i en 4-3-skalp efter sudden då JC Lipon firade stora triumfer i och med dubbla påsar i Powerplay och nordamerikanen låg också bakom segermålet i samma spelform i och med en passningspoäng. Augsburger hemma innebär återigen ett fint läge för att segra. Bortalaget har varit väldigt ojämna säsongen lång och befinner sig för stunden bortom slutspelet. Pantrarna har endast nypt tre trepoängare på bortais i år och fixar besökarna ett kryss efter 60 minuter ska man vara nöjda. 1X är ett lås.

6. Salzburg - Black Wings Linz 1

Vi traskar i mål med tre fajter från den multinationella alpligan, ICEHL. Salzburg har vunnit guldet två säsonger i följd men har i år inte riktigt kommit upp i nivå. Red Bull-klubben har ändå tre raka vinster med sig ut till mötet med Black Wings och i segermatchen mot Graz nyligen så räckte ett bra målvaktsspel av Kickert samt offensiv klass från enheten med Schneider-Nissner-Raffl för att laget skulle triumfera (2-1). Även denna gång ligger hemmasegern närmast till hands. Linz-klubben är tveksamma på bortaplan och har haft stora problem mot just Salzburg de senaste åren. Stannar ettan under 55 procent är spiken given.

7. Vienna Capitals - Fehérvár 2

Är det månne lite “guldfrossa” som råder i Fehérvár-lägret? Janos Hári och company har sedan uppehållet som var i mitten av december inte riktigt gått att känna igen och nu är ungrarnas förstaplats i toppen hotad. Vienna borta ter sig ändå som en strid besökarna ska kunna vinna. Capitals fick rejält på läppen under nyårsdagen då Klagenfurt enkelt löste en 6-1-seger. Höstens två tidigare möten mellan klubbarna har mynnat ut Fehérvár-vinster och även denna gång ligger tvåan klart närmast. X2 ramar in mötet i den österrikiska huvudstaden.

8. Vorarlberg - Bolzano 2

Niklas Svedberg och hans lagkompisar i Bolzano är sett till de 20 senaste seriematcherna bäst av samtliga lag. Det italienska laget har flera tunga enheter framåt att lita på, där bland annat svenskbekantingen Dustin Gazley varit en av lagets bästa spelare. Vorarlberg håller inte samma höga nivå och befinner sig precis som väntat på nedre halvan av tabellen. Nyårsmatchen mot Asiago var en trött historia från värdarnas sida som efter 34 minuter låg under med 0-4, därmed var striden körd. Även denna gång går Vorarlberg bet. Är det någonstans Vorarlberg tar sina poäng så är det på hemmaplan och alla tecken ska med.

Superspiken! - Herning

Esbjerg har inte kapaciteten att på bortais mäta sig med Herning. Ettan klubbar vi in utan krusidull och därmed segrar värdarna för 14:e gången på 16 försök i hemmahallen.

Skrällbudet! - Vorarlberg

Hemmalaget är klart bättre på hemmaplan och gästande Bolzano är sämre på resande fot. Formen är stark på gästerna, men är det någonstans de tappar poäng så kan det vara här på på bortaplan. Vi tar med samtliga tre tecken.

