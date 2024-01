ANNONS

2–0 tappades till 2–2 och förlängning väntade.

Då klev Axel Sandin Pellikka fram och säkrade avancemang till JVM-semifinal.

– Man kommer undan med blotta förskräckelsen, säger experten Håkan Loob i SVT under 3–2-vinsten.

När Sverige mötte Schweiz inför JVM tog man en tidig ledning genom powerplay och släppte sedan in sitt motstånd lite i matchen. Även nu, i kvartsfinal, blev det en drömstart, men mycket mer spännande än nödvändigt.

I förlängningen - i powerplay kom till slut avgörandet. Axel Sandin Pellikka skickade både in 3–2 och Sverige till semifinal.

– Sätt på dig en schweizisk tröja och kolla på den här situationen. Jag gillar inte att sätta fokus på domaren, men det här är ingen utvisning. Det är en felaktig utvisning. Den är jättehård, säger SVT:s expert Jonas Andersson om utvisningen inför avgörandet.

Missnöje - efter drömstart: “Går för långsamt"

Trots de tunga och nerviga minuterna i slutet var det däremot som sagt en bra start för Juniorkronorna.

Dryga minuten in i matchen kunde Otto Stenberg göra 1–0 genom att styra in ett skott från Mattias Hävelid på blålinjen. Trots detta stod sedan matchen och vägde under stora delar av första perioden. Till slut var det en stark svensk press som ledde till puck out och powerplay. Där klev han fram igen, Jonathan Lekkerimäki.

– Han är helt fenomenal där. Vilket skott han har, håller absolut högsta klass. Mål nummer fyra i turneringen för honom, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam.

Precis som i matchen inför mästerskapet var det en 2–0-ledning efter första 20, men ändå var assisterande tränaren, Gereon Dahlgren inte helt nöjd.

– Jag tycker det går lite för långsamt för oss. Schweizarna forecheckar bra på oss. Vi måste driva upp lite högre fart för att kunna få bättre spel, säger han till SVT.

I den andra perioden fick sedan Schweiz utdelning. Jan Hornecker gjorde 1–2 dryga 17 minuter in efter bra press och plötsligt levde matchen. I det viktiga skedet av matchen fick sedan Sverige in en puck, men skottet gick inte över linjen i tid. Till skillnad mot målet för Slovakien i kvarten mot Finland dömdes det hela bort.

– Det var väl ganska solklart att signalen tjöt. Hade jag skjutit direkt så hade jag skjutit i block, så det var lika bra att hålla i och chansa. Det är ganska mycket upp och ner. Vi känner att vi blir tillbakapressade vid många tillfällen. Det ska vi såklart inte bli, sa Axel Sandin Pellikka i SVT efter perioden.

Fick revansch - efter kontroversiella utvisningarna

Det blev ändå inget stopp på detta i inledningen av tredje. Till slut kom också 2–2 genom Nick Meile.

– Det har infunnit en passivitet i det svenska spelet. Här kommer man väldigt lätt in i den svenska zonen. Det är just passiviteten som jag inte gillar, säger SVT:s expert Håkan Loob.

Dryga tio minuter återstod av ordinarie tid och ett lyft krävdes. Med 1.50 höjdes sedan domarens arm och granskning följde.

– Det är en spearing. Han tittar efter en spearing. Du får absolut inte hålla på så med klubbar, hur hårt eller löst det än är, säger Håkan Loob.

Det hela ändrades till två minuter för slashing och läget kom trots allt i powerplay för Sverige. Lekkerimäki testade flera gånger om och Juniorkronorna tryckte på, men kunde inte avgöra.

– Det är ett paralyserat Sverige. Många som inte klarar av att leverera under den här pressen, säger experten, Jonas Andersson i SVT inför övertiden.

Ytterligare en utvisning på övertiden blev sedan det som ledde till avgörandet. Genom Pellikkas 3–2 tog man sig till semifinal där Tjeckien väntar.

