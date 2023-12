Colorado tappade en 4–0-ledning till 4–5-förlust mot Arizona i natt. Då tappade “Avs” målvakt Aleksandar Georgijev humöret – rejält.

Arizona Coyotes stod för en imponerande upphämtning i nattens hemmamöte med Colorado Avalanche. Efter att man hamnat i ett 0–4-underläge halvvägs genom matchen kunde Coyotes göra fyra raka mål under ordinarie matchtid för att ta matchen till förlängning.

Där lyckades sedan Jack McBain skjuta bonuspoängen till Coyotes då han med 20 sekunder kvar av övertidsspelet lyckades slå in pucken på volley från nära håll.

– Det är en riktig karaktärsseger. De är ett riktigt bra lag och det är väldigt tufft att komma tillbaka från ett 0–4-undeläge mot dem, men vi höll i samtidigt som “Vej” (Karel Vejmelka) spelade fantastiskt mellan stolparna. Det var en otrolig vändning, säger McBain till NHL.com.

Efter det avgörande målet tappade Colorados målvakt Aleksandar Georgijev sitt humör fullständigt, då han först åkte över hela isen innan han ställde sig intill sargen och dundrade sin klubba mot sargen vid upprepade tillfällen i ett vredesutbrott.

Coyotes har nu skrapat ihop 38 poäng på 34 matcher och ligger med den noteringen på den första wild card-platsen i den västra konferensen, medan Colorado toppar Central Division med 45 poäng på 35 matcher.

