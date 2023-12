Adam Edström flyttades ner till farmarligan efter sin drömdebut i NHL.

Men nu kallas den svenske forwarden upp av New York Rangers igen.

Den 15 december är ett datum som Adam Edström kommer att minnas resten av sitt liv.

Han fick då nämligen debutera i NHL med New York Rangers – och blev målskytt direkt i sin första NHL-match när Rangers vann med 5-1 över Anaheim Ducks.

Trots drömdebuten blev Edström nedskickad till farmarligan AHL ett par dagar senare där han också blev målskytt i sin första match tillbaka med Hartford Wolf Pack.

Men nu kan 23-åringen få en ny chans i NHL med Rangers. Klubben meddelar nämligen under torsdagen att svensken kallas upp igen och nu är en del av NHL-laget igen. Det återstår att se om Edström får spela i helgen då New York Rangers ställs mot Florida Panthers och Tampa Bay Lightning.

UPDATE: The Rangers have recalled Adam Edstrom from the Hartford Wolf Pack.