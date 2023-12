Så sent som 2019 blev han Stanley Cup-mästare med St. Louis Blues. Sedan karriären i NHL tog slut har Alexander Steen återvänt hem till Sverige där han bortsett från att jobba med Sundsvall Hockey i Hockeyettan även hjälper Svenska ishockeyförbundet med utvecklingsfrågor. Nu ska han bidra till att Juniorkronorna vinner sitt första JVM-guld sedan 2012. I Road to JVM från Svenska Spel berättar han om sin roll i ledarstaben.

I avsnitt tre av Road to JVM följer vi Juniorkronorna under matchdag och tar tittarna bakom de stängda dörrarna i omklädningsrummet under periodvilan. Planeringen inför en matchdag är minutiös och otroligt viktig för spelare, ledare och truppen i sin helhet. Allt från nya slipsar, hinkar med rätt mängd is, rätt tejpning – och såklart scouting av motståndarna.

Förbundskapten Magnus Hävelid intervjuas om hur hans planering ser ut både dagarna innan och under match. Hur periodvilan och pepptalket ser ut. Hur fördelas ansvaret i båset under match och hur överens är ledarna egentligen under matchen?

Programledare Fredrik Warg plockar fram ”pappaskämten” inför premiärmatchen mot Lettland och hör med grabbarna vad de kan om Lettland.

Lagets ”Eye in the sky” Alexander Steen berättar om sin roll och hur det funkar att ha kommunikation från läktaren till staben i båset. Den tungt NHL-meriterade Steen berättar om viljan att hjälpa och bidra till så bra förutsättningar som möjligt i detta Junior-VM.

Under tisdagen är det äntligen premiär för Juniorkronorna – klockan 19.30 släpps pucken i mötet med Lettland i Scandinavium!

