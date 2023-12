Patrik Laine tog sig åt axeln efter att ha blivit fälld av svenske backen William Lagesson.

Nu meddelar Columbus Blue Jackets att Laine har brutit nyckelbenet och blir borta i sex veckors tid.

Det var i nattens match mellan Toronto Maple Leafs och Columbus Blue Jackets som en situation uppstod mellan finske stjärnan Patrik Laine och svenske backen William Lagesson.

I en åkduell fälls Laine av en misstänkt slewfoot från Lagesson varpå finländaren åkte ner i isen och dundrade sedan in i sargen. Blue Jackets-stjärnan tog sig sedan åt axeln medan han gled av isen. Laine återvände sedan inte till spel i matchen.

Patrik Laine went to the locker room holding his shoulder after this awkward collision with Lagesson#CBJ pic.twitter.com/HRQ5jt5hUS