Christer Andersson spelade i Tingsryd nästan hela sin karriär och hade då kanadensiske profilen Des Moroney som spelande ledare under fyra år.

Nu minns han tillbaka på Moroneys intåg i Tingsryd – samt tiden med svenska B-landslaget i Kina.

– Gick vi utanför hotellet tog det inte mer än fem minuter innan det stod tusen personer och glodde på oss eftersom folket där aldrig hade sett en västerlänning tidigare, säger Andersson.

Des Moroney var kanadensaren som via Fagersta, Leksand, Rögle, Lund och Västerås kom till Tingsryd 1968. Han var sällan sen med att skapa rubriker kring sig. Han gick bort 2018, men i en tidigare intervju för hockeysverige.se/OLD SCHOOL HOCKEY berättade han bland annat från en match i mot AIK på Johanneshov. Des Moroney och AIK:s back Ingemar Johansson (Senare: Serna) kom i ett rejält slagsmål med varandra. När domarna särat de båda flinade Johansson mot Moroney på väg till utvisningsbåset. Till saken hör att 1964 delade lagen utvisningsbås. Väl i båset drog Moroney till Johansson så han åkte i backen ner bakom stolarna. När AIK-backen tittade upp log Moroney och klappade på stolen bredvid sig och sa ”okej, now we are even. Welcome to sit.”



– Des var inte någon fenomenal tränare, men han fick grabbarna med sig och kunde motivera. Det var hans styrkor.

– Idag hade han såklart aldrig fått träna något lag, men motivationen är viktig och den kunde han få fram hos killarna.

Intresset för hockeyn i Tingsryd ökade i och med kanadensarens ankomst.

– Ja, det gjorde den. Rätt så rejält. Han var en färgklick. Jag minns då vi skulle möta AIK på Johanneshov. Det var en match som normalt skulle dra 4-5 000 åskådare. Då hade Des sagt i någon intervju med Dagens Nyheter att nu skulle det hända saker på Hovet eftersom han hatade både AIK som klubb och en del spelare där.

– Det kom 10 700 åskådare, men sedan hände det ingenting under den matchen. Jag vet inte om Des hade provision av AIK, skrattar Christer Andersson.

Christer Andersson och Des Monorey i en match mot AIK. Foto: Arkivbild

Christer Andersson käkade orm i Kina

Tingsryds-målvakten fick även vara med på en resa med B-landslaget till Kina där för övrigt Des Moroney var spelande ledare.

– Kineserna hade varit här 1974. Sedan skulle något landslag åkt dit samma säsong, men det gick inte ihop på något vis. I stället tog man ut en kombination av spelare från södra Division 1-serien som i december 1975 skulle åka dit för att spela.

– Det var spelare från HV71, Tingsryd, någon från Karlskrona och ett par från Nybro. Vi var där i tre veckor och det var en fantastisk upplevelse. Det var cyklar överallt och kanske någon buss inne i Peking. Sedan åkte vi upp till Manchuriet i norra Kina. Gick vi utanför hotellet tog det inte mer än fem minuter innan det stod tusen personer och glodde på oss eftersom folket där aldrig hade sett en västerlänning tidigare.

– Vi spelade två matcher i Peking. Där hade man en hall som inte var gjord för ishockey, men tog 18 000 åskådare och det var fullsatt i båda matcherna. När vi var i norra Kina spelade vi utomhus. Det var det 25 grader kallt. Vi var så överlägsna att en femma spelade i fem minuter. Sedan gick dom in i omklädningsrummet för att värma sig samtidigt som nästa femma gick ut och spelade i fem minuter. Jag och Anders Frithiof från Malmö var målvakter och vi bytte nog också av varandra efter fem minuter. Anders var en väldigt duktig målvakt.

– Det var nog Anders Broström som sköt ett skott som tog i stolpen så pucken gick mitt itu. Halva gick i mål, men vi bjöd på den så det blev inget mål.

– På ett ställe i södra Kina åt vi orm. Det här var då vi skulle åka hem och var på en restaurang. Då kom man inte med en ”glasögonorm”. Han höll på att greja med den där ormen vid bordet medan den fräste. Sedan skar han huvudet av ormen, flådde den och stekte den vid bordet tillsammans med kyckling. Jag visste aldrig vad som var orm eller kyckling för det smakade ungefär likadant.



Har du ätit orm efter den gången?

– Nej, nej…, skrattar Christer Andersson.

