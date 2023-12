ANNONS

2019 tog han St. Louis Blues hela vägen till en Stanley Cup-seger. Efter nattens förlust mot Detroit får nu huvudtränaren Craig Berube sparken av NHL-klubben.

En era är över i St. Louis.

Under natten till onsdag, svensk tid, meddelade NHL-klubben att huvudtränaren Craig Berube fått sparken. Beslutet kommer efter att laget förlorat nattens match mot Detroit med 4–6 och inlett säsongen med att vinna 13 av lagets 28 inledande matcher. Blues är just nu inne i en fyra matcher lång förlustsvit och ligger just nu på en sjätteplats i Central Division med en poäng upp till en wild card-plats i den västra konferensen.

Craig Berube tog över huvudtränarjobbet i St. Louis under hösten 2018/19 efter att Mike Yeo fått sparken. Efter att Berube tog över laget lyfte sig Blues avsevärt och under sin första säsong som huvudtränare i klubben lyckades Berube ta laget hela vägen till Blues första Stanley Cup-titel sommaren 2019.

Drew Bannister tar över som huvudtränare

Ny interimtränare i St. Louis blir klubbens AHL-tränare i form av Drew Bannister. 49-åringen har spenderat de senaste tre säsongerna i klubbens farmarlag Springfield Thunderbirds, där han 2022 tog laget till final i Calder Cup-slutspelet.

Blues-jobbet är Bannisters första i NHL. Under sin spelarkarriär spelade han 164 NHL-matcher för Tampa Bay Lightning, New York Rangers och Anaheim Ducks.

St. Louis Blues – Detroit Red Wings 4–6 (1–2, 3–1, 0–3)

St. Louis: Kevin Hayes 2 (8), Brandon Saad (6), Marco Scandella (1).

Detroit: Jake Walman (6), Jonatan Berggren (2), Moritz Seider (5), Lucas Raymond (10), Robby Fabbri (9), Michael Rasmussen (6).

