Mikko Rantanen stod för tre poäng i Colorados 6–5-seger över Calgary i natt. Då passade den finske stjärnan på att rikta en känga mot lagkamraten Artturi Lehkonens pappa.

– Snackar man skit så kommer det att komma tillbaka, säger Rantanen.

Efter att ha producerat 55 mål på 82 matcher förra säsongen med Colorado Avalanche har Mikko Rantanen haft svårt att få igång samma typ av målproduktion den här säsongen.

Inför nattens match mot Calgary Flames hade den finske storstjärnan gått mållös i nio raka matcher, men lyckades i 6–5-segern bryta sin måltorka och stod även för två assist.

Med måltorkan bruten och ett 3–5-underläge vänt till en 6–5-seger så passade Rantanen på att rikta en känga mot lagkamraten Artturi Lehkonens pappa Ismo Lehkonen.

– Det känns bra. Jag har fått mycket extra energi av att en pappa till en av våra finska NHL-spelare snackade skit om mig i media. Han sade att jag inte tränat på samma sätt som jag gjort tidigare och hittade på saker. Det här var för honom. Snackar man skit så kommer det att komma tillbaka, säger Rantanen.

Kommentarerna kommer efter att Ismo Lehkonen, som arbetar som expert för finska Viaplay, i en intervju med finska Yle insinuerat att Rantanen inte tränat lika hårt som tidigare under den gångna sommaren.

Mikko Rantanen har producerat 13 mål och totalt 34 poäng på 28 matcher den här säsongen och taktar just nu mot 38 mål och totalt 100 poäng för Colorado Avalanche den här säsongen. Med sina 34 poäng är Rantanen den poängbäste finländaren i NHL denna säsong.

"One of our Finnish NHL players' dad was talking shit about me," Mikko Rantanen had a direct message postgame. pic.twitter.com/0Hgo58zNIX